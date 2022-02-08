馬祖選舉好熱鬧！　東引青年、現任村長、婦女參政爭取民進黨提名

▲曹惠蘭宣布爭取民進黨提名，角逐連江縣南竿鄉鄉民代表。（圖／翻攝自曹惠蘭臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨連江縣（馬祖）黨部成立1年多，今年底將首度提名議員、鄉代、村長等基層公職。在年前有東引青年陳彥誠宣布角逐東引鄉中柳村村長、東引鄉樂華村村長曹恆勇宣布爭取鄉民代表提名後，黨部主委李問今（8日）分享，長期關注弱勢清寒家庭關懷、長照等領域的黨部活動組長曹惠蘭將參選南竿鄉鄉民代表，「很高興看到馬祖今年的選舉，包括民進黨的黨內登記，越來越熱鬧！」

李問春節期間受訪說，馬祖不可以是一言堂，必須有不同政黨的民代進入議會和鄉代會發聲，才能為馬祖的政治帶來新氣象，今年選戰將「史上第一次」提名，希望「遍地開花」，在基層選舉廣泛提名，所以，這跟他以前參選立委時單打獨鬥有非常大的差異，民進黨現在已經組成一個橫跨馬祖4鄉5島的團隊，可以相互支援合作，也有充分的中央人脈。

李問今天表示，很歡迎曹惠蘭來參加民進黨黨內初選，有機會創造歷史，民進黨2022年將首次在馬祖提名議員、鄉代等基層民代，已經越來越多馬祖鄉親宣布參選，爭取民進黨提名，為馬祖政治帶來不同的聲音，也帶來更認真的服務態度。

宣布參選南竿鄉鄉民代表的曹惠蘭則表示，她家在四維村，和很多馬祖鄉親一樣，以前在外工作打拼，10幾年前回馬定居重新開始，覺得馬祖鄉親真的很好，在馬祖工作也讓我覺得像家人一樣對待，「這幾年來，我在碼頭裝卸行上班過、也擔任過營造業助理、也在船運公司和餐廳工作過。我希望用我的愛心和熱心，為更多人服務，並勇於為鄉親發聲。」

曹惠蘭表示，這段日子在黨部歷練，擔任活動組長，她提案許多公益關懷活動，特別是關心長照據點的老人家，還有清寒戶、低收入戶等弱勢族群。除了捐贈物資給需要的朋友，也常常拜訪南竿鄉每一個社區據點，在共餐時間陪伴老人家、失智者、身心障礙者等弱勢朋友。在幾乎每天中午時間，去不同的據點，關心大家的需求。雖然後來因為疫情暫停，但是只要老人家說一聲「謝謝！」就讓她都非常感動！也想要給辛苦的照護人員多一點支持。