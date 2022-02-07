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中俄能源合作簽多項協議　東線天然氣管線每年輸氣量增100億立方公尺

▲中俄東線天然氣管道。（圖／CFP）

▲中俄東線天然氣管道首站位於黑龍江黑河市。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸中國石油集團與俄羅斯俄羅斯天然氣工業股份公司3日簽署中俄遠東天然氣購銷協議。隔日，中國石油集團與俄羅斯石油股份公司再簽署保障大陸西部煉廠供油的原油購銷合同補充協議。這兩份協議成為大陸東北和西北能源資源新基礎，同時也深化中俄油氣長期合作領域。

▲中俄東線天然氣管道。（圖／CFP）

▲中俄遠東天然氣購銷協議將增加每年100億立方公尺的天然氣供應。（圖／CFP）

《環球網》報導，中俄東線天然氣管道是繼中亞管道、中緬管道之後，向中國供氣的第三條跨國境天然氣長輸管道。2014年5月，中石油集團和俄氣公司簽署《中俄東線供氣購銷合同》，合同約定總供氣量超過1萬億立方米（公尺）、年供氣量380億立方米，期限為30年。

中俄東線的氣源來自俄羅斯遠東地區的科維克金、恰揚金等氣田，經由俄境內「西伯利亞力量」管道，中國境內段起自黑河市中俄邊境，末站位於上海市，途經9個省份，首期按每年50億立方公尺供氣，最終達到每年380億立方公尺供氣量。

俄羅斯天然氣公司表示，中俄遠東天然氣購銷協議是兩國簽署的第二份天然氣長期供應合約，經由「遠東管道」輸氣。該線路達產後，俄氣每年輸往中國的管道天然氣供應量將增加100億立方公尺，加上「西伯利亞力量」管道的輸氣量，屆時對華供氣總量將達到每年480億立方公尺。

此外，俄羅斯石油公司稱，4日與中石油簽署經哈薩克向中國供應1億噸原油的協議，為期10年。大陸西北部的工廠將對原油進行加工，以滿足全境對石油產品的需求。

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