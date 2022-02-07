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冬奧女選手凌晨被闖房帶走！檢測被搞錯遭恐怖隔離：哭到眼淚流乾

▲▼波蘭滑冰選手馬利謝夫斯卡（Natalia Maliszewska）。（圖／翻攝自推特／@NMaliszewska）

▲波蘭選手馬利謝夫斯卡投訴自己在冬奧隔離時「生活充滿恐懼」。（圖／翻攝自推特／@NMaliszewska）

記者葉睿涵／綜合報導

北京冬奧才剛開幕3天，主辦方中國就因為防疫過於嚴格，而收到來自各國運動員的抱怨。一名波蘭滑冰選手聲稱，她因為檢測結果被搞錯，而在凌晨3點遭工作人員闖入隔離房帶走，導致她生活充滿恐懼，「哭到連眼淚都流乾了」。

綜合外媒報導，波蘭短道競速滑冰的奪金熱門選手馬利謝夫斯卡（Natalia Maliszewska）在抵達北京後被驗出陽性，於是她被禁止參加於5日舉行的比賽，並一直被關在隔離病房。不料，就在比賽的前一晚，有人來到她的房間，通知她檢測報告被搞錯了，於是她被連夜送返選手村，準備參加隔天的比賽。

然而，馬利謝夫斯卡在比賽數小時前的篩檢報告呈陽性，於是她的參賽資格再次被取消。更令人驚訝的是，就在比賽結束後，馬利謝夫斯卡又被通知，她的檢測變成了陰形，於是當局允許她繼續自由參加接下來的比賽。

馬利謝夫斯卡表示，「我在凌晨3點被叫出房間，告訴我他們搞錯了，然後我的檢測報告又反覆地變成陰性、陽性，我的心臟再也受不了了！我不會再相信什麼測試！我在過去的一個多星期一直活在恐懼中，連睡覺都穿著便服，因為我不知道他們會不會突然又闖進來跟我說搞錯了，要把我送回去隔離，我真的很害怕，我已經哭到連眼淚都流乾了。」

由於中國在疫情中採取清零政策，因此北京冬奧的防疫規定比去年舉行的東京奧運更加嚴格。外國的運動員、官員等被要求無時無刻都戴著口罩、每天接受檢測，且只能在閉環中活動，與北京市民的生活圈隔開。除了訓練和比賽，所有選手都被禁止離開選手村，讓不少參賽者感覺人身自由受限，像是被禁足一樣。

國際奧委會（IOC）隨後表示，他們已收到相關投訴，並正與北京的主辦方積極合作解決問題，「我們很同情每一位因染疫而無法參賽的運動員，但為了確保每個人都能安全地參加奧運會，這就是我們制定的規定」。

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