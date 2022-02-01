空拍震撼畫面曝！台灣雙主燈照亮愛河、衛武營　超美光影閃耀高雄

▲台灣燈會在高雄，空拍畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

聚光台灣，高雄再次發光！2022台灣燈會大年初一在衛武營及愛河灣正式點燈，高雄市政府1日晚間以線上直播，讓全國民眾新春同步網路賞燈，市府表示，這是台灣燈會首次於大年初一點燈，呼籲賞燈註冊「台灣燈會防疫平台」，落實防疫實名制，還能體驗LINE Beacon數位導覽，參加「虎爺發紅包」抽獎，歡迎全國民眾風和日麗到高雄走春試手氣！

台灣燈會高雄雙主燈搭配衛武營、愛河灣兩場域的特性及地景，推出「《武營晚點名》島嶼記憶•光舟劇場」、《光啟愛河灣》點燈首演。《光啟愛河灣》以「河、岸、海三部曲」在愛河灣佈局光之陣，讓愛河灣宛如演唱會現場，歡騰的節奏搭配演唱會的聲光效果，大大的「福」字及老虎圖騰印上高雄流行音樂中心建築，象徵「幸虎年年」，先帶給大家滿滿祝福。

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▲台灣燈會在高雄，空拍畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台灣燈會在高雄，愛河灣空拍畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而後《元流-光之群島》純淨的白光與大港虎橋，加上由客籍女歌手黃珮舒所吟唱聖桑的天鵝，將愛河灣打造成宛如夢境的純白色天堂，呈現國際級港灣格局的絕美畫面，更在疫情時刻療癒大家的心靈。

「《武營晚點名》島嶼記憶•光舟劇場」，由高雄市政府攜手衛武營共同推出，創紀錄動用25台高流明的投影機，打造長達381公尺的巨幅光影展演劇場，引領觀眾體驗前所未見360度全面向沈浸式的光影。

以衛武營建築為主體、島嶼記憶為命題，創造出一位橫臥在衛武營建築中，於月亮前方、仿若沈思、沈睡的小男孩，在小號緩奏熄燈號，穿梭進入島嶼的深遠記憶中，故事從海洋島嶼生命源起，到原民、客家、新住民等多元族群，融合島嶼上豐厚的文化與記憶，擘畫出海港之城的全新風景，感受衛武營建築體周邊榕樹林、湖、湖畔森林的燈光呈現，仿若親身經歷、大飽眼福。

▲台灣燈會在高雄，空拍畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高市府結合跨領域團隊，運用愛河灣這一片海域，打造專屬高雄海景的燈會作品「元流-光之群島」。漂浮海面的11片六邊形裝置，成為錯落海域間的島嶼，裝置讓光在波浪上流動不息，持續匯聚想像與能量，組合成11座光之群島。海面上超越千坪的光藝術裝置，如海上閃耀的群礁，輝映著港區嶄新的城市建築體，也再創港灣前所未見的獨特光景。

從真愛碼頭橫越愛河灣到光榮碼頭，跨過400公尺，民眾可藉由大港虎橋走上海面，站在愛河灣的中央，是近距離欣賞海上作品「元流-光之群島」的唯一途徑。而愛河智慧燈光系統的建置，展現了高雄將設計美學導入城市治理的企圖，使用與英國泰晤士河、上海外灘、台北101同等級國際級燈光控制系統，透過光纖網路，串接愛河灣、高流中心、輕軌橋、高雄橋、中正橋、七賢橋、建國橋進行燈光連動，是國內首創，也是世界最大規模景觀連動控制燈光案。

今年台灣燈會作品搭配衛武營、愛河灣雙場域的地形地貌，做最精彩的配置與現地創作，在策劃過程納入作品長期或永久設置思維，打破台灣燈會2週展期的傳統，作品提前在去年12月聖誕、跨年時陸續曝光，並在邊境封閉的疫情期間，邀請國際燈節、光影藝術節的精彩作品，到台灣燈會中來展示，為全國民眾打開一道國際視窗。

此外以新燈會為概念，與當代藝術、表演藝術、影視美術設計創作、VR、智慧機械控制等多元領域跨域結合，以場域、建築為發展基礎，透過城市照明改造、光影展演、永久設置公共藝術作品、街道傢俱等方式，打造全新燈會型態，推動節慶活動為城市帶來永續改變與節能新趨勢。

今年台灣燈會首次導入科技防疫，推出「台灣燈會防疫平台」，高市府呼籲，賞燈前務必註冊取得個人專屬「燈會碼」，只要99元就能進化成「五行暢遊碼」，開通後24小時內可享高雄市的捷運、輕軌、公車搭到飽，還有搭乘2次渡輪及YouBike 30分鐘內免費的優惠，等於同一個QR Code既可完成實名制、享受LINE Beacon導覽，又能在高雄暢行無阻，真是物超所值、賞燈必備。

自2月1日起至2月28日，愛河灣《元流．光之群島》燈光展演每晚6點至11點；《武營晚點名》島嶼記憶‧光舟劇場，每晚6點15分開始，每隔30分鐘展演一次。更多資訊請上2022台灣燈會在高雄官網查詢： https://tw-light.tw/ 。