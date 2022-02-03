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元宵小提燈「大吉虎」領取資訊曝！2／14起限時15天　這1處免費領

▲▼2022台灣燈會小提燈大吉虎。（圖／觀光局）

▲2022台灣燈會小提燈大吉虎。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

2022台灣燈會將於元宵節（2/15）起在高雄衛武營開展，交通部觀光局也推出今年的小提燈「大吉虎」，虎掌上寫著「大吉」和「大利」，可讓小朋友自由擺動遊玩，小提燈發放時間為2/14至2/28每晚6到9點，領取地點則為衛武營燈區的i7服務站。

觀光局表示，每年最受小朋友喜愛的小提燈，今年命名為「大吉虎」，以民間信仰小朋友的守護神「虎爺」作Q版設計，並於虎掌上寫著「大吉」和「大利」，除可供小朋友提燈遊玩外，亦可坐立於桌面上，做為祈求平安的虎爺公仔，保佑小朋友平安，期許疫病遠離。

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▲▼2022台灣燈會主燈、小提燈。（圖／觀光局）

▲▼2022台灣燈會主燈、小提燈。（圖／觀光局）

▲小提燈可於指定時間、地點免費領取。（圖／觀光局）

觀光局表示，小提燈將於2/14至2/28間每晚6到9點，在高雄衛武營燈區的i7服務站發放，數量有限，發完為止。

觀光局表示，今年小提燈以民間信仰小朋友的守護神「虎爺」做Q版設計，牠的虎掌上寫著「大吉」和「大利」，還可以靈活擺動，除了能讓小朋友們提燈遊玩外，也可以放置於辦公桌、書桌上，做為祈求平安的虎爺公仔，保佑平安，期許疫病遠離。

觀光局表示，「2022台灣燈會」訂於2月15日元宵節當日晚間7時正式開燈，之後每小時整點及30分各展演1場主燈秀，主燈地點為衛武營展區中央燈區，展期至2月28日為止。

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