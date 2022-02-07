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女保險業務外遇還懷孕！夫氣炸怒告　小王獄中信+躺腿照賴不掉

▲桃園市鄭姓男子去年1月間與邱姓妻子辦理新生兒登記時，鄭卻在戶所內怒嗆「她外遇耶，然後這個小孩要我認」等語，遭邱妻提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高雄一名人妻遭丈夫怒控外遇，其和小王不但互寫曖昧信件，還多次進出旅館發生關係，因而懷孕。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／高雄報導

高雄一名從事保險業的陳姓人妻被丈夫怒控外遇，丈夫指出，人妻和小王多次有曖昧書信往來，2人還發生關係導致懷孕，最後人妻決定流產並保證不再和小王聯絡換得丈夫的原諒，未料去年，2人再度因外遇事件爆發衝突，人妻在凌晨負氣離家出走，讓丈夫氣不過，怒向老婆和小王求償80萬元。高雄地院審理後，判人妻和小王2人須連帶賠償丈夫50萬元。

從事人壽保險業的陳姓人妻和在金融業工作、月收10萬元的老公2人在2018年結婚，育有一名3歲兒子，未料在2020年間，丈夫發現老婆和先前因貸款業務認識的一名莊姓男子疑似大談婚外情，2人多次進出旅館發生關係，互相書寫曖昧信件，讓他懷疑老婆外遇，和老婆爆發爭執。老婆一氣之下離家出走，前往台中和莊男碰面，他則因連絡不上老婆，委託友人協尋，才發現2人之間互有親暱舉動。

2021年3月，老公發現老婆懷孕，將時間回推認定老婆肚裡的孩子是莊男的，讓他氣得和老婆大吵，最後還是因為老婆決定進行引產手術，並保證不再和莊男聯絡，才讓他原諒老婆；不料，去年5月，2人再度因為外遇一事發生爭執，老婆一氣之下竟離家出走，讓他氣得向老婆和莊男求償80萬元。

庭審時，莊男向法官坦承，當初因貸款業結識陳姓人妻，對陳女展開熱烈追求，不過2人一直都沒有交往，他是直到陳姓人妻的丈夫打電話向他表明身分，才知道對方已婚；他和陳姓人妻直到去年2月後才有比較親暱的互動，也是因為陳姓人妻和其丈夫已在警局簽下離婚協議書。

高雄地院審理後，發現莊男先前因案入獄，在獄中和陳姓人妻頻繁有信件往來，信件中對陳姓人妻暱稱「小調皮」，內容除報告瑣碎獄中動態、心情外，還曾表示，「沒有我在的日子你是否能依然開心」、「我在裡面跑不出去，你不用擔心」、「還有別忘了，你面對的是『客戶』，別被拐走了！最重要的是每天記得想我，任何事記得報備」、「我跟室友相處的很好呢！他們天天看我寫信都替我開心的咧，遇到如此乖的女生天天寄信天天報備要我好好珍惜，不能讓你被拐走」。

法官再勘驗丈夫提出2人被拍下有親暱舉動的照片來看，照片顯示2人有貼近、親吻、勾手和手比愛心的行為，且莊男還躺在人妻的腿上，顯示2人已逾越一般朋友界線，而莊男在信件中也曾表示「蛤！回信還要偷偷回喔，晚上乖乖回家就不用在公司偷偷回了啦」，認為莊男已其和陳姓人妻之間的往來需隱密不得被人發現，衡量莊男開設鹹水雞店，判莊男與陳姓人妻2人須連帶賠償丈夫50萬元。全案仍可上訴。

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