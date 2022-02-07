50嵐員工「髒鞋丟鍋煮」噁爆！總部開鍘2員工：該門市即刻停業2天

▲50嵐員工將髒鞋丟進鍋裡煮引發網友熱議。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蕭筠、蔡佩旻／台北報導

近日網上流傳一段影片驚見一家連鎖手搖飲料店員工，將運動鞋放進大鐵鍋中煮加熱泡煮，讓大批網友一看怒批「太噁心了吧！」後被搜出是知名連鎖手搖店50嵐雲林某門市員工所為。對此，50嵐總部也發出最新公告表示，目前已通知2名員工立即離職，該門市即刻起也暫時停業2天。

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▲50嵐雲林虎尾中正店員工將運動鞋放進鐵鍋內煮。

一名女網友在《Dcard》貼出一段影片，影片中可以看到幾位穿著飲料店制服的員工，先是抱怨禮拜一「還有爆炸多桶茶葉要倒。」其中，被拍攝的男子還踹了垃圾袋幾腳，畫面一轉竟出現男子將超髒布鞋放進疑似用來煮茶的鐵桶中加熱泡煮，邊嬉鬧邊用夾子將鞋子插進水中，影片一曝光立刻掀起熱議，引來大批網友痛罵「「如果是的話未免也太噁心了吧！還有那個夾子」、「不管是不是煮茶的鍋子我都不能接受」，並搜出該飲料店地點是位於雲林縣虎尾鎮中正路的50嵐。

對此，50嵐總部也發表最新聲明表示，「近日於Dcard社群平台上匿名發布50嵐員工嬉鬧影片，經中區總部查核為該區管轄之加盟主店員個人行為，因個人情緒於營業場所做出不當嬉鬧行為，已經造成商譽的損害，已通知潘姓與林姓員工2名員工立即離職。」同時該門市即刻起也暫時停業2天，進行環境清潔消毒及汰換五金鍋具，同步進行全體員工教育訓練至完成改善後才會復業，「對社會大眾造成觀感不佳，我們深表遺憾。」

另，雲林縣衛生局今（7）日也特意前往該店稽查衛生，食品衛生科長林小玲指出，影片是員工在關店前拿報廢的桶子跟夾子洗布鞋，經查察該店煮茶葉與煮珍珠是用不同的鍋具，即便如此也造成消費者觀感不佳，已請店長加強員工對於「容器具管理」教育訓練，不要再有這種惡作劇的行為，今日主要為稽查沒有開罰。