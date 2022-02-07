孫東寶怎麼點才專業？網狂推「這1樣」喝到飽：這才是本體

▲孫東寶牛排。（圖／翻攝自臉書孫東寶 台式牛排教父）

實習記者林郁婷／綜合報導

平價牛排店「孫東寶台式牛排教父」，主打100%原肉牛排，內用還有玉米濃湯及飲料無限享用。一名網友在春節連假最後一天首次去吃，但不知該怎點，於是上網尋求幫助，沒想到網友們不是介紹牛排，反而狂推玉米濃湯，紛紛留言狂讚，「濃湯才是本體」、「濃湯喝五碗先」。

一名網友在PTT以「第一次吃孫東寶牛排怎麼點？」為題發文，表示他沒吃過孫東寶，第一次到孫東寶牛排店用餐，看到菜單上有不少品項，不知該點哪一樣，因此求助網友「請問該怎麼點才專業？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一曝光，網友狂推免費的玉米濃湯好喝，「濃湯才是本體」、「濃湯喝五碗先」、「玉米濃湯喝到飽」、「濃湯喝滿」、「喝濃湯到飽」。

▲網友狂推免費的玉米濃湯。（圖／翻攝自臉書孫東寶 台式牛排教父）

也有不少網友直言牛排難吃，「玉米濃湯喝到飽，牛排包回家」、「不要加醬，醬好甜」、「難吃到哭，牛排跟橡皮筋一樣」、「昨天去吃比目魚，超級難吃」、「濃湯喝滿，牛肉包回去餵浪浪」。

網友建議原PO單點鐵板麵然後喝湯喝到飽，「手套戴好，站在飲料濃湯區吃到吐」、「點薯條，濃湯喝到飽，主餐品質都很差」、「點鐵板麵，因為肉不好吃」。

網友對於孫東寶的牛排難吃已經見怪不怪，過去有人在Dcard表示，想念他們家的餐包，底下就有人幽默回應「孫東寶不是賣餐包跟玉米濃湯嗎？哪裡有牛排！」