賓士逆向他卻說「遭撞車肇責更大」被轟慘了！老司機驚：沒全錯

▲白色賓士逆向，在路口處撞上休旅車。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友日前在PTT的car板上發文，分享一段行車紀錄器的影片，畫面拍下一台賓士A45逆向，撞翻Land Rover Discovery休旅車，而賓士違規行徑引發砲轟。沒想到，底下一位鄉民卻留言，認為這車禍跟賓士逆向沒有太大因果關係，是休旅車沒有路口禮讓和減速，肇事責任比賓士大，言論引發熱議。

發文網友以「賓士A45逆向撞Land Rover Discovery」為題發起討論，分享這段LINE群組裡看到的影片，只見事故地點是在新北市萬里區國中橋接獅頭路口處，拍下畫面的車輛當時行駛在雙向各一線道的橋上，在要下橋時，後方白色賓士A45 AMG卻突然衝出、逆向超車，並在路口處與人對撞。

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可以看到，就在白色賓士準備衝過路口時，左方道路駛來一輛銀灰色Land Rover Discovery Sport休旅車，賓士當場攔腰撞上去，巨大撞擊力還害休旅車失去控制、整台側翻一圈，向前滑了一小段路後再翻回正面，並在民宅前停下。

原PO也在文中貼出事故照片，可以看到不少居民圍觀，警方也已經到場處理。至於車況部分，白色賓士A45 AMG這一撞，車頭幾乎全毀，整塊板金還直接撞掉，引擎蓋也呈現浮起來的樣子。

▲▼賓士車頭全毀。（圖／翻攝自PTT）

看到影片後，其他人紛紛痛批賓士車主，「撞到機車就死人或重傷了」、「逆向垃圾」、「休旅車好衰」、「我感覺A45不違規就沒事了。」留言中，5F網友的言論卻引發爭議，「看這撞擊情形倒是跟逆向沒有太大因果關係，主要還是在路口禮讓和減速相關，所以LR肇責比較大，A45吃一張逆向罰單這樣。」

這般論調引來罵聲，「說LR肇責大我是覺得怪怪的啦！」「5樓蒸蚌（真棒），賓士就有路口禮讓跟減速了？」「5樓是A45車主？」「禮讓？5樓你確定4線道的車輛必須要禮讓2線道？」「第一台都減速了，A45不逆向根本不會撞到，你開車碰到路口，最好是會預期有人從逆向直接出來。」「好了啦！別再硬凹了。乖乖去剪駕照吧！」

面對眾人質疑，5F網友仍指出，「無號誌標線路口，左方車要讓右方車啊」、「肇責沒在看先過路口這種事，純用路權來分析」、「很可惜，肇責分析不是照有沒有資格上路判XDD」、「法規左讓右還規定要暫停咧！LR連停都沒有。懶得跟外行人辯了，你說的都對.jpg。」

▲休旅車當場被撞到側翻了一整圈。（圖／翻攝自PTT）

而看到5F網友的行車觀念，大批人都秒跪，但不是代表佩服，而是求他別上路，「5樓可以不要上路嗎？」「5樓不要開車感覺比較好。」「有人駕照是用雞胸肉換的嗎？」「5樓絕對是反串，不可能有人這麼奇葩吧？」「5樓是反串還是認真？」「5樓是車主朋友嗎還是？」「5樓希望你不會在中部開車，不然我真的很怕。」

不過，也有網友表示部分認同5樓，「路權不確定，但逆向行駛並非直接肇因，5樓說的其實沒有全錯」、「雖然我也認為Rover應該無責，但是如果進到司法判決，那就是司法官的認知為主，看起來Rover通過無號誌路口時，沒減速停等」、「兩個都沒減速，肇責應該差不多，逆向非主因唷」、「單論交通違規跟鑑定的話，確實可能是我們想的這樣，但是如果是進到司法判決，那就不一定了。」

還有人幫忙完整解釋5樓的意思，「5樓想表達的應該是，進入入口後，並沒有辦法判斷逆向」，如果這個影片沒被提供出來，A45車主也不說自己逆向，就會變成2台車是一起進入入口，而雙方幾乎是差不多時間穿越斑馬線，「所以肇事主因應該是路口未減速，兩台車都有」，除非休旅車筆錄時有講逆向的部分，「或行車紀錄器看得出影片這台車已經停下，那才會有逆向不可預見的部分。」