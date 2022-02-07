最硬教召將上路...「快篩陽性者提前解召」　網傻眼：鼓勵得病嗎

▲新制教召今年正式上路。（示意圖／CTWANT提供）

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新制教召今年正式上路，時間從原本的5天延長至14天，且2週內全程野宿，每天操課10小時，甚至還要野炊，不能叫外送，被稱為「史上最硬教召」。由於近日國內疫情升溫，軍方昨（6）日表示，民眾入營時會提供快篩試劑，若出現陽性將立即送醫複驗，且無論複驗結果為何、均立即解召，但仍算一次教召。

新制教召延長至14天，並且試行年年施訓，第一波將在3月起實施，國防部今年預計徵召1.5萬餘名後備軍人參與，選員以「後退先用」為原則。另外，國防部長邱國正也下令，3月將在北、中、南各選擇一個教召營實施「全程野宿」，教召官兵需住帳篷，連炊事都要求野外現地開伙，不能訂便當、叫外送。

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由於國內疫情不斷升溫，桃園市疫情尤為嚴重，首批教召剛好又在桃園蘆竹沿海舉行，軍方對此表示，根據全民防衛動員署規劃，軍方在民眾入營時會提供快篩試劑，若出現陽性將立即送醫複驗，並按防疫規定步驟通報衛生單位處理，且無論複驗結果為何、均立即解召，但仍算一次教召。

消息曝光後，網友在PTT傻眼直呼「這是鼓勵得病嗎？」、「去防疫旅館也有可能不只14天啊」、「旅館費自理？」、「一個免費，一個4萬2自付，很明顯了吧」、「不送個免費住宿嗎」、「自費14天VS免費14天」；另外，也有鄉民質疑「會不會有人故意搞成快篩陽性，但PCR陰性」。

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