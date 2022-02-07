多倫多大學新年豪發紅包！學生打開驚見「全是冥紙」氣炸

▲多倫多大學宿舍竟在新年期間派發裝有冥紙的紅包給住宿生，引發學生不滿。（圖／翻攝自IG／uoftmemes）

記者葉睿涵／綜合報導

加拿大多倫多大學配合農曆新年到來，在宿舍入口處擺放了數個紅包，讓學生自行領取。然而，當住宿生打開紅包後，驚見裡面放的居然全是冥紙，讓他們深感被冒犯，直批校方不尊重華人文化，也有種族歧視之嫌。多倫多大學校方隨後發出email向所有學生道歉，並承諾將加強校園教育，以增加對多元社群的理解。

綜合外媒報導，多倫多大學研究生宿舍（Graduate House）2月1日在宿舍門口放置了數個可愛的紅包，上面印有可愛的老虎圖案和「新年快樂」、「恭喜發財」等字樣，看起來十分喜慶，也吸引了不少亞洲留學生和住宿生前來領取。

不料，當學生們興奮地打開紅包後，卻赫然發現紅包裡裝著2張面額為1萬元、用於供奉逝者的冥紙，上面還印有「天地銀行」、「Hell Bank Note」等字，讓他們深感被冒犯，並立刻在網上po文表達不滿。

他們表示，在華人的文化中，送人冥紙帶有詛咒之意，在新年期間收到冥紙更是不吉利，加上冥紙上也有著英文翻譯，即使不熟悉亞裔文化，校方也不該犯下如此低級的錯誤。學生們也指出，學校管理宿舍的團隊不乏亞裔臉孔，不可能不知道相關行為並不恰當，因此懷疑此事是有人刻意為之，抨擊團隊發放冥紙的行為帶有種族歧視色彩。

多倫多大學一名發言人隨後發出email向所有學生道歉，並解釋宿舍管理團隊原本只是希望以此增添校園中的春節氣氛，不料卻擺出個大烏龍，讓校方深感遺憾。多倫多大學治理委員會也在網上發布中文道歉聲明，聲稱校方在得知此事的第一時間便下令收回所有紅包，也承諾未來將繼續加強校園教育工作，以增加對多元社群的理解、包容和歸屬感。

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