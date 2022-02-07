違規照改數位列印引爭議　台中警提供線上查詢還會簡訊提醒

▲▼台中警方實施線上查詢，讓收到紅單的民眾可以清楚得知是否違規。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方去年受理被固定測速器拍到超速、闖紅燈的民眾申訴案有400件，但違規照片原本是透過相館沖洗出來，畫面清晰，違規事證明確，但從2019年改成數位列印後，紙質差，爭議反而增多，警方為避免引發類似糾紛，今天起實施線上查詢，車主更可以放大檢視違規照，此外，如果在同一路段5天內有2次以上違規，警方也會提早以簡訊通知，以防再犯。

警方統計，前年受理380件民眾紅單申訴案，去年則有400件，不是辯稱車子在該時間、該路段沒有經過該地，就是推託紙質差，畫面不清晰，尤其是紅燈越線、跨越雙黃線等細部問題，爭議最多。

台中警方繼台北市、高雄市之後，即日起也提供民眾線上查詢違規相片原始電子檔，不但清晰還可放大影像確認是否違規，舉發單上就有QR code可以掃描連結，萬一是超速40公里以上案件，網頁上還會自動出現警語視窗「十次車禍九次快，超速行駛大禍害」。

民眾不但可線上查詢，如果民眾在同一路段5天有2次以上違規，或遭檢舉3次以上，警方會在紅單寄發前，主動以簡訊告知民眾，提醒行經該路段注意行車安全及遵守交通規則，避免荷包大失血。