高雄男遇攔查不停還闖紅燈　驚人酒測值曝光

記者吳世龍／高雄報導

高雄市一名53歲王姓男子日前騎機車外出時，在路上遇到巡邏員警攔查，他不但不停車受檢還闖紅燈加速逃逸，企圖躲避查緝，但最終仍被警方攔下。警方聞到王男有濃厚的酒味，實施酒測後數值竟高達1.69毫克，當場將王男上銬逮捕，並開出違規罰單，詢後依涉犯公共危險罪移送法辦。

▲王姓男子遇警攔查不但不停車還闖紅燈，原來又是酒後騎車上路。（圖／記者吳世龍翻攝）

旗山警分局嶺口派出所員警，於17日中午巡邏經過旗山區旗南三路與統嶺路口時，在路上見一台機車搖搖晃晃，於是立刻上前鳴警笛並按喇叭示意停車，但男騎士不但不停車，還加速逃逸甚至闖紅燈，並持續往旗南三路佛光山方向逃逸，企圖躲避警方查緝，最後員警追了近2公里才順利攔下。

員警一下車便聞到騎士身上散發濃厚酒味，立刻對他進行酒測，酒測值竟高達1.69毫克，明顯超標已經涉犯公共危險罪。經警方了解，原來王姓男子(57年次)，當天中午於屏東市區與友人一同飲酒，返家途中遇上警方攔檢，因酒駕擔心被警方查獲，才會騎車逃逸。

王男酒後駕車不但被逮捕送辦外，還要吃上闖紅燈罰單，全案警詢後依涉犯公共危險罪嫌將王男移送橋頭地檢署偵辦。

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