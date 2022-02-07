虎哩尚安全的保護！安南警臨時金庫　過年期間保管現金千萬元

▲台南市警三分局過年期間，代保管現金總計超過千萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「警察先生，今天也麻煩你們了」，只見台南安南區1家廟方人員，熟練將裝箱打包好的香油錢搬上車，並在警車的護送下，送往台南市警三分局存放，過年期間三分局代保管現金總計超過千萬元。

今年春節假期長達9天，廟方因香火鼎盛，在春節連續假期期間香客相繼捐贈香油錢，但各金融機構從1月29日起至2月6日止皆未營業，無法臨櫃辦理存提款服務，因此廟方為避免大批香油錢存放在廟裡，引起不法之徒覬覦，特別將每天所收的香油錢運送至南警三分局寄放，而在2月7日年後開工的第1天，廟方也派員至市警三分局清點並領回警方代保管的香油錢，另外在警力的護送下，也順利將錢存入金融機構，廟方人員對於警方在過年這段期間的協助，表達十分感謝。

安南區轄內有土城聖母廟、鹿耳門天后宮、四草大眾廟等全國知名廟宇，又有台南科技工業區、和順工業區、總頭寮工業區及新吉工業區等公司行號林立，且近年來人口數又大量增加，為讓大家在春節期間能安心過好年，警方特別於1月24日22時起至2月7日24時止為期15天，規劃執行「加強重要節日安全維護工作」，而其中代保管現金服務也是重點工作之一，為的就是要讓民眾能在春節期間，有安全存放大量現金的場所，而經統計南警三分局在這段期間代保管現金總計有新台幣千萬元以上，並於春節年後已全數讓廟宇、公司行號及民眾領回，順利達成「護鈔」任務。

市警三分局表示，春節期間在全體員警的努力下，安南區各項狀況平穩，一切平順，而警方在春節後也會持續針對治安狀況加強取締不法、並做好交通順暢及為民服務工作。另春節過後各行業陸續開工，資金流動頻繁，民眾如有存、提款安全需求，可撥打110或轄區派出所電話向警方申請護鈔，警方將隨時提供服務。