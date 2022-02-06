迷信婆婆下禁令「女兒3歲前，不准回娘家」！釣出名醫1招神反擊

▲婆婆禁止媳婦回娘家。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

雖說民間不免流傳著許多迷信，然而過度相信還是不太妥當，一名媽咪吐心聲，婆婆去算命，老師說「如果女兒3歲之前，媳婦不可以回娘家」，過年想回家跟家人團聚，卻被婆婆下禁令不准回娘家，媽咪難過喊「我該聽話嗎？」貼文一出，釣出蘇怡寧醫師神回覆，吸引萬人案讚直呼「學起來！」

臉書社團「媽媽經」日前在臉書PO文，貼文一名媽媽的崩潰求助，「婆婆去算命，說女兒三歲前我不能回娘家，我該聽話嗎？」

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貼文一出，惹怒許多媽媽，紛紛分享反擊的招數，「再找一個算命先生，告訴婆婆，她不能亂算命」、「和婆婆說，另一個算命的說孩子和婆婆相剋，這一輩子都不能相見」、「算命的說當孽媳可以幸福一輩子」、「自己去算，然後說老公10年不能拿薪水，全部要給老婆」、「跟婆婆說真巧，我也去算命耶，算命的說女兒18歲前絕對不能接觸到阿公阿嬤，不然會倒楣一輩子」。

▲蘇怡寧醫生教1招反擊。（圖／翻攝自FB「媽媽經」）

留言區意外釣出蘇怡寧醫師回覆，「跟婆婆說妳也去算命，老師說在女兒長大成年前，婆婆都不能看到她，不然健康會出問題」。留言一出，獲得許多網友留言案讚，「最準的斷言」、「這也太狠」、「這個太讚了！立馬筆記」、「蘇醫師好帥」。

其中，有內行人解釋，「這個是傳統來說的小兒關煞，主要是小孩子在古代衛生、醫療環境相對差的情況之下，衍生出來的統計學結果。現在醫學如此發達、交通也便利，應該僅供參考而非過度迷信」。