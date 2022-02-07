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今晨8.5℃！午後起風變天　鋒面「對流降雨」襲全台

（圖／氣象局）

▲今午後鋒面將逐漸接近。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

9縣市「低溫特報」！中央氣象局觀測，今天（7日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣通霄的8.5度。氣象局預報員黃恩鴻表示，今午後鋒面接近，今晚到周二清晨鋒面影響最明顯，中部以北及東半部地區有短暫陣雨，南部地區亦有局部短暫陣雨。

►低溫特報

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今晨至上午低溫區域【黃色燈號（寒冷）】

新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局對17縣市發布「陸上強風特報」，鋒面通過及東北風增強，今晚起台南以北、東北部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9到10級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今晨至下午西半部、東北部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8到9級強陣風。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

黃恩鴻接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今冷空氣稍減弱，各地清晨溫度滿低，西半部因輻射冷卻，新竹以南到嘉義出現10度低溫，竹苗地區有10度以下；白天氣溫回升，全台高溫可來到20-24度。

黃恩鴻說，今上午降雨範圍較小，主要在東半部和恆春半島，北部山區也有零星降雨；下午鋒面接近，水氣增多、風力增強，降雨範圍擴大，這波降雨對流性較強，越晚越明顯，今晚到周二晨鋒面影響最明顯，中部以北及東半部地區有短暫陣雨，南部地區亦有局部短暫陣雨。

黃恩鴻表示，周二清晨鋒面通過，東北季風影響到周四，這波冷空氣沒很強，低溫14、15度，北台整天偏涼；水氣轉乾，北部山區、東半部有局部短暫雨為主，其他地區多雲到晴。

黃恩鴻指出，周五、周六天氣轉好，水氣再減少，降雨偏東半部，西半部晴到多雲，且冷空氣減弱，全台滿明顯回溫；周日下波鋒面接近，中部以北及東半部地區轉為有短暫陣雨，其他地區為多雲。

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ET快訊
今晨8.5℃！午後起風變天　鋒面「對流降雨」襲全台
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