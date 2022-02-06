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鋒面水彈來襲「全台有雨」暖春→濕冬降10°C！　一張圖看下周變天

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲冷氣團影響，清晨仍下探11度低溫。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／台北報導

大陸冷氣團影響，輻射冷卻效應明顯，6日初六清晨低溫出現10度左右低溫，中央氣象局表示，明天7日開工日清晨氣溫仍低，下探11度左右，下半天起，有一波鋒面逐漸接近，全台各地天氣轉趨不穩定，陸續會出現局部短暫雨，9日會再有一波冷空氣報到，預計11、12日東北季風減弱，北台灣將明顯回溫。

氣象局預報，明天冷空氣雖然稍微減弱，但清晨各地溫度仍低，台南以北及東北部低溫預估為13到15度，高雄、屏東及花東約16至18度，沿海空曠地區及近山區的平地溫度會再更低，不過白天溫度回升，尤其北台灣回暖明顯，全台高溫預估可到20至24度，南部雲量較少，溫度會再高一些，各地感受上舒適到溫暖，且只有在東半部及恆春半島有局部雨，其他地方為多雲到晴。

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▼鋒面將報到，全台雨變天。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

氣象局今晚9時30分針對宜蘭發布「大雨特報」，受東北風影響，宜蘭將有局部大雨發生機率。下一波鋒面將於明天午後逐漸接近，各地雲量增多、風力逐漸增強，降雨區域擴大，中部以北及東半部地區轉為有短暫陣雨，南部地區局部也有短暫陣雨出現，且這波降雨對流性較強，雨勢會越晚會越明顯。

氣象局預報未來一周天氣概況：

●2/8（周二）鋒面通過及東北季風增強，天氣不穩定－
各地有短暫陣雨，明顯降雨主要在上半天之前，下半天降雨較趨緩
北部、東北部氣溫稍下降
2/7晚起至2/8風強浪大
2/8前鋒面通過水氣多，溫度若搭配得宜，3500公尺以上高山有機會降雪。

●2/9-2/10（周三至四）東北季風影響－
東半部及北部山區仍偶雨
西半部多雲到晴，中南部日夜溫差大
水氣恐有增加趨勢，不排除大台北平地降雨機率會提高

●2/11-2/12（周五至六），東北季風減弱－
東半部及北部山區仍偶雨
西半部多雲到晴，中南部日夜溫差大，北臺灣溫度明顯回升

●2/13（周日）鋒面接近影響，天氣不穩定－
中部以北、東半部轉為有短暫陣雨

▲開工日天氣及一週預報。（圖／取自報天氣-中央氣象局臉書）

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ET快訊
鋒面水彈來襲「全台有雨」暖春→濕冬降10°C　一圖看下周變天

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