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舊屋翻新「全白英式風格」　系統櫃也能打造優美居家

文／時尚家居

告別原屋況10年的裝潢，本為擁擠、壓迫的滿室收納櫃，改以健康、低甲醛的系統櫃，達到全新風格定調，與收納機能兼備的翻新呈現。將格局由三房調配兩房，營造公共區域的通透開闊，放大全家人相聚空間，更滿足女主人對餐廚區域的期待，以迷人的英式古典氣息，打造溫馨有質感的生活步調。

（圖片提供／三商美福）

進口無毒耐用板材 重新詮釋居家情調

考量夫妻倆的喜好與需求，設計師將空間重新調配，把原本的三房規劃為兩房，而廚房部分調整為半開放式格局，巧搭利用電視櫃做為區域的隔間牆，搭配簡約的玻璃風格門片，不僅釋放出公共空間的寬敞感，更聰明劃分客廳與餐廚空間，給女主人一個功能齊備且極具美感的餐廚天地。

（圖片提供／三商美福）

屋主夫婦相當注重建材的無毒性，堅持全室都選用無毒、低甲醛且耐用美觀的系統櫃，設計師便以此為基礎，定出全屋的風格導向。設計師決定使用英國設計、義大利製造的 Kindred 櫥櫃品牌，從玄關就鋪陳出英倫古典氣質。Kindred旗下的 Chapter 系列相當符合業主的美感要求，設計師將其巧妙規劃於玄關處，建構實用的入門情境，讓生活小物、鞋款收納，以及穿鞋椅的功能一氣呵成，讓櫥櫃不只美型，充滿高使用機能。

（圖片提供／三商美福）

步入客廳後，以純白為基底，搭配壁面的莫蘭迪灰，從書房引光入室，淨透出滿室的潔淨感，電視櫃飾以線條俐落的櫥櫃門片，與細膩的線板紋飾，勾勒出細緻的美好氛圍。重新劃分後的公共區域，將書房、客廳之間以黑框玻璃拉門保留穿透感，讓書房領域可隨需求彈性運用，亦同步保持空間的整體性。

（圖片提供／三商美福）

營造視覺的清新通透 讓機能與美感一應俱全

半開放式的餐廚空間搭配大理石紋理壁磚，讓日常操作中能擁有好保養、清潔的省心便利。一字型的流理台旁施作半高側牆，巧妙區隔出餐廳與廚房的分界，且保有視線的敞朗，加上與餐桌巧妙結合的中島，完整顯現出場域的整體感。

電視櫃的後方設立量身打造的機能展示櫃，將旅行時帶回的紀念品、收藏公仔皆能在此展示；相對望的窗邊，設立舒適臥榻，透過木製百葉窗流淌出光線宜人的日照，此處成為女主人最喜歡的角落，不論是陪伴孩子在餐桌寫作業，或是在此閱讀，都感到輕鬆寫意。

（圖片提供／三商美福）

為延續公區域的輕巧柔和一致性，主臥室注入莫蘭迪灰色調，搭配白色線板，系統櫃體些微流露的自然木質紋理提升臥室的溫馨氣氛。櫃體中央特別以古典灰橡木系統板，築起半腰斗櫃，提升櫥櫃的層次感，讓視覺更加輕盈無壓，打造充滿靜謐氛圍的休憩空間。

（圖片提供／三商美福）

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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