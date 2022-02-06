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馬尼拉點心舖助弱勢取得出生證明　8歲街童終可上學開心笑了

▲▼馬尼拉8歲街童安吉爾（Angel）在一家點心小舖幫助下取得出生證明上學讀書。（圖／翻攝自Facebook／Popburri）

▲馬尼拉8歲街童安吉爾在一家點心小舖幫助下取得出生證明上學讀書。（圖／翻攝自Facebook／Popburri）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉6日專電

直到去年9月，大馬尼拉地區8歲街童安吉爾（Angel）才在當地一家點心小舖幫助下，取得出生證明上學讀書。安吉爾的故事曝光後獲大量轉傳分享，感動數萬網友。

位於馬尼拉都會區奎松紀念圓環的點心小舖Popburri主要販售冰棒和墨西哥捲餅，但它最著名的不是餐點，而是這家小舖幫助馬尼拉街友重生與度過COVID-19疫情難關的努力。

Popburri一則貼文去年9月在臉書（Facebook）獲得數萬菲律賓網友按讚分享。

這則貼文寫道：「安吉爾剛拿到她這輩子第一張出生證明，我們非常興奮能在她8歲時讓她進入幼兒園！朋友們，你們不知道我們克服多少困難才拿到這張紙，這個勇敢的女孩與我們相遇時無家可歸，也沒有任何需要的身分資料。今天，我們真的要慶祝。名副其實地，為出生而奮戰。」

配合這則貼文的是街童安吉爾拿著出生證明，臉上綻放略帶羞澀笑容的照片。

Popburri店經理伊巴尼斯（María Camille Dowling Ibanes）說，Popburri原本的位置離現在的店址約5分鐘路程。由於晚上常有賣剩的墨西哥捲餅和麵包，他們會分送食物給附近街友，也時常與街友們接觸。

她去年9月告訴中央社記者，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情2020年3月爆發後，由於餐廳須暫時停業，當局揚言將逮捕住在街上的民眾，「所以我們敞開大門，（告訴街友們）就睡在這裡，讓我們照顧你們，你們就不會被逮捕了」。

伊巴尼斯說，不幸的是，由於鄰居對疫情下街友住在店裡感到很不安，9天後，地方政府要求街友們搬走，大約39名街友只好搬到奎松紀念圓環，住在地方政府提供的帳篷裡。

她說：「我們在2020年3月18日遇到安吉爾，她和父親及妹妹睡在我們提供的庇護所。她現年8歲，還沒有上學。她去過幾次日間托育，她以為那是學校，其實並不是。」

伊巴尼斯說，安吉爾不能上學的主因是沒有出生證明。根據菲律賓法規，要申請出生證明，必須知道父母名字、當事人出生地，並出示兩名無利害關係人的宣誓書。這兩個人必須能證實當事人身分，還不能是他們的家庭成員。

她表示，光是滿足最後這項條件，對多數街友來說就難如登天。另外，「我們大部分案主不知道他們母親的名字或母親是誰，或者不知道父親的情況。他們之中很多人不知道自己在哪裡出生」。

伊巴尼斯說：「妳知道，一個住在街上而且沒受過教育的人…他們就放棄了對吧？我們大部分案主都是這樣。」

她表示，經過一年努力，他們才協助安吉爾取得出生證明，安吉爾的妹妹也申請到了，兩人現在都在幼兒園上學。「她（安吉爾）欣喜若狂。她真的是很棒的孩子」。

不過，伊巴尼斯強調，當局應取消某些讓街友們幾乎不可能取得出生證明的規定。她舉例，一名他們服務的街友來自菲律賓中部薩馬島（Samar），「（一個街友）究竟怎麼有錢跑到那裡、待在那裡、處理文件並找到律師？這太荒謬了」。

菲律賓弱勢民眾沒有出生證明，進而無法取得身分證明文件的情況並不罕見。

菲律賓南部施亞高島（Siargao）希望學校負責人拉巴卡（Jerlyn Rabaca）說，對貧困家庭而言，花20披索（約新台幣11元）或50披索辦出生證明，已經是不小的數目，而且他們還要跑到鎮公所辦理，交通費也是一筆開銷。

她說，更何況，他們很多人並不識字，「他們沒有信心跑到政府辦公室去填寫那些表格」。

拉巴卡告訴中央社記者：「我們的目標之一是幫助他們登記（取得出生證明），因為擁有自己的名字和國籍是每個人的權利。」

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