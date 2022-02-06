最強小三上位成功！英女王罕見表態：希望卡蜜拉未來被稱「王后」

▲英女王最近罕見表態稱，她希望卡蜜拉在查爾斯稱王後，會被賦予「王后」稱號。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英女王6日慶祝登基70周年紀念時，首次公開表示，她「真摯地希望」兒子查爾斯（Prince Charles）將來繼位後，其伴侶卡蜜拉（Camila，Duchess of Cornwall）可以獲得王后的稱號，引起輿論嘩然。英媒稱，女王此舉幾乎是為卡蜜拉封后之路平息了一切紛爭。

據BBC報導，1997年8月，英國王儲查爾斯王子的前妻黛安娜巴黎車禍過世，身為小三的卡蜜拉迅速上位、頂著萬眾唾罵嫁入王室，讓悲痛的英國人不約而同地將怨恨轉嫁到她的身上。為了安撫民心，英國王室隨即宣布，即使在大婚後，卡蜜拉只會被賦予「伴妃」（Princess Consort）頭銜，才讓英國民眾的怒火稍微平息。

On the eve of the 70th anniversary of her Accession to the throne, The Queen has written a message thanking the public and her family for their support, and looking forward to #PlatinumJubilee celebrations over the coming year. #HM70 pic.twitter.com/U6JfzeZMLn — The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2022

不過，英女王6日在發布登基70周年紀念的談話時，除了在白金禧公開信中感謝全國民眾長年以來對自己的支持和愛戴，還罕見提及，希望查爾斯將來登基時，大家可以繼續支持查爾斯夫婦，「我真誠希望當查爾斯繼位成為國王時，卡蜜拉會被尊為王后（Queen Consort），並以此稱號繼續履行她的王室義務」。

BBC報導指出，在英國王室中，「王后」（Queen Consort）的封號指的是在位國王的配偶，這意味著查爾斯未來成為英王後，卡蜜拉將會被稱為「卡蜜拉王后」（Queen Camilla），瞬間讓輿論沸騰。不少人認為，女王此舉已為卡蜜拉未來稱后鋪平了道路，因此將來查爾斯登基後，任何阻礙卡蜜拉成為王后的事都不太可能發生，而她也將以成熟的王室角色陪伴在查爾斯身邊。

▲英媒與王室專家都認為，英國王室最近的行為可見，卡蜜拉的地位漸穩。（圖／路透）

事實上，早在去年12月，英女王就已授予卡蜜拉英國最高級的騎士勳章，讓卡蜜拉成為嘉德勳章（Order of the Garter）的成員。嘉德勳章騎士團的在世成員只有21人，在目前的英國王室中，除了女王的幾個兒女和孫子威廉王子外，就只有卡蜜拉獲得相關榮耀，因此不少王室專家認為，女王早已認可卡蜜拉「下一任王后」的地位。

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