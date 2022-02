最強小三上位成功！英女王罕見表態：希望卡蜜拉未來被稱「王后」

▲英女王最近罕見表態稱,她希望卡蜜拉在查爾斯稱王後,會被賦予「王后」稱號。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

英女王6日慶祝登基70周年紀念時,首次公開表示,她「真摯地希望」兒子查爾斯(Prince Charles)將來繼位後,其伴侶卡蜜拉(Camila,Duchess of Cornwall)可以獲得王后的稱號,引起輿論嘩然。英媒稱,女王此舉幾乎是為卡蜜拉封后之路平息了一切紛爭。

據BBC報導,1997年8月,英國王儲查爾斯王子的前妻黛安娜巴黎車禍過世,身為小三的卡蜜拉迅速上位、頂著萬眾唾罵嫁入王室,讓悲痛的英國人不約而同地將怨恨轉嫁到她的身上。為了安撫民心,英國王室隨即宣布,即使在大婚後,卡蜜拉只會被賦予「伴妃」(Princess Consort)頭銜,才讓英國民眾的怒火稍微平息。

On the eve of the 70th anniversary of her Accession to the throne, The Queen has written a message thanking the public and her family for their support, and looking forward to #PlatinumJubilee celebrations over the coming year. #HM70 pic.twitter.com/U6JfzeZMLn