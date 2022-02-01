12歲女患「長新冠」暴瘦坐輪椅！　靠鼻胃管進食逾1年

▲亞當斯因為嚴重的後遺症，經常因身體過於虛弱而無法上學。（圖／翻攝Instagram）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國受到COVID-19疫情衝擊2年，連許多18歲甚至11歲以下的青少年和孩童都確診，16歲以下深受染疫後遺症「長新冠」所苦的孩童高達11.7萬人，當中2萬人後遺症持續超過一年，11歲女孩亞當斯（Tillie Adams）是其中之一，她病到暴瘦，無力起身或爬樓梯，甚至必須靠鼻胃管進食。

英國《鏡報》報導，亞當斯2021年1月時感染COVID-19，最初是發燒、全身疼痛和失去嗅覺及味覺，雖然之後情況明顯好轉，但確診幾周後仍然有頭痛、胃痛和進食困難等問題，生病和缺乏食慾導致體重急遽下降到危險程度，雖然之後檢測病毒為陰性，但多重後遺症仍在持續。她接受醫生治療數個月後，2021年夏天被告知患有「後COVID感染症候群」，必須透過鼻胃管灌食法補充關鍵的每日營養。

▲▼亞當斯在Instagram分享長新冠的日子。（圖／翻攝Instagram）

如今亞當斯大多數日子都待在東倫敦霍斯頓（Hoxton）的家中，最近幾個月昏倒過好幾次，長新冠嚴重影響她的生活，「有時候我會很生氣，我想去上學，但就是好難，有時候我沒辦法去，因為我感到很疲倦無力。」

亞當斯正值發育年紀，原本活潑好動的她如今卻變成完全相反的樣子，「我很困擾也很害怕，我不知道該怎麼辦。一開始我乾脆就待在床上，因為我太害怕移動身體。」

亞當斯44歲的母親凱莉表示瘋狂暴瘦的期間，亞當斯整個人沒了血氣，嘴巴還會張得開開的，花了一個多月的時間情況才逐漸轉好，「她沒辦法爬樓梯，好幾次從樓梯上跌下來，當她爬上樓後頭也會非常暈，幾乎要昏倒。」

事實上和亞當斯有類似症狀的人並不少，根據英國國民保健署（NHS）去年12月最新統計，大約有3.1萬名孩童因為長新冠必須有限度的待在家中，還有1.2萬名孩童因情況嚴重被限制出門。截至去年底，全英有130萬人受到長新冠所苦，約占英國人口不到2％。