　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

12歲女患「長新冠」暴瘦坐輪椅！　靠鼻胃管進食逾1年

▲▼12歲女童患「長新冠」暴瘦坐輪椅！　長達1年靠鼻胃管進食。（圖／翻攝Instagram）

▲亞當斯因為嚴重的後遺症，經常因身體過於虛弱而無法上學。（圖／翻攝Instagram）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國受到COVID-19疫情衝擊2年，連許多18歲甚至11歲以下的青少年和孩童都確診，16歲以下深受染疫後遺症「長新冠」所苦的孩童高達11.7萬人，當中2萬人後遺症持續超過一年，11歲女孩亞當斯（Tillie Adams）是其中之一，她病到暴瘦，無力起身或爬樓梯，甚至必須靠鼻胃管進食。

英國《鏡報》報導，亞當斯2021年1月時感染COVID-19，最初是發燒、全身疼痛和失去嗅覺及味覺，雖然之後情況明顯好轉，但確診幾周後仍然有頭痛、胃痛和進食困難等問題，生病和缺乏食慾導致體重急遽下降到危險程度，雖然之後檢測病毒為陰性，但多重後遺症仍在持續。她接受醫生治療數個月後，2021年夏天被告知患有「後COVID感染症候群」，必須透過鼻胃管灌食法補充關鍵的每日營養。

▲▼12歲女童患「長新冠」暴瘦坐輪椅！　長達1年靠鼻胃管進食。（圖／翻攝Instagram）

▲▼亞當斯在Instagram分享長新冠的日子。（圖／翻攝Instagram）

▲▼12歲女童患「長新冠」暴瘦坐輪椅！　長達1年靠鼻胃管進食。（圖／翻攝Instagram）

如今亞當斯大多數日子都待在東倫敦霍斯頓（Hoxton）的家中，最近幾個月昏倒過好幾次，長新冠嚴重影響她的生活，「有時候我會很生氣，我想去上學，但就是好難，有時候我沒辦法去，因為我感到很疲倦無力。」

亞當斯正值發育年紀，原本活潑好動的她如今卻變成完全相反的樣子，「我很困擾也很害怕，我不知道該怎麼辦。一開始我乾脆就待在床上，因為我太害怕移動身體。」

亞當斯44歲的母親凱莉表示瘋狂暴瘦的期間，亞當斯整個人沒了血氣，嘴巴還會張得開開的，花了一個多月的時間情況才逐漸轉好，「她沒辦法爬樓梯，好幾次從樓梯上跌下來，當她爬上樓後頭也會非常暈，幾乎要昏倒。」

事實上和亞當斯有類似症狀的人並不少，根據英國國民保健署（NHS）去年12月最新統計，大約有3.1萬名孩童因為長新冠必須有限度的待在家中，還有1.2萬名孩童因情況嚴重被限制出門。截至去年底，全英有130萬人受到長新冠所苦，約占英國人口不到2％。

►穿高科技「暖暖襪」從此不怕寒流

ET快訊
搶當台積電股東！　家樂福湧超長人龍
信義分局小隊長除夕酒駕肇逃！　酒測達1.03
媽包18張鈔票！她一開傻眼「根本不能花」　網驚：超值錢
刮刮樂TOP 3出爐！　200元、500元買這張
老司機暴動！「魚訊」酥胸攬客　美魔女一開門慘了
一天連中7次！　土城男被勸進第8次刮出100萬大獎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Novavax疫苗在美申請EUA　Omicron現蹤前效力達90％

拜登最快5月訪日！　讀賣：舉行美日印澳「四方會談」後訪韓

法俄總統通話　討論烏克蘭緊張局勢「樂見會談的正面進展」

外交抵制北京冬奧　各國說法一次看

12歲女患「長新冠」暴瘦坐輪椅！　靠鼻胃管進食逾1年

男友劈腿閨蜜！胖妹「4月狂甩30公斤」變女神　網讚爆：最美復仇

安理會開議商討烏克蘭危機　俄美劍拔弩張

電玩奪命！網紅慘遭「交往10年男友」勒斃　死前才剛上新片

口嫌體直！高中正妹被酸濾鏡噁　她「巨乳著衣」片反吸570萬人

美FDA完全授權莫德納！　疫苗正名「Spikevax」

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

阿伯出事了！7旬爺酒駕迴轉 麥拉倫追撞釀4傷右前輪GG...

黏人貓躲牆邊搖尾偷窺馬麻　對到眼就裝忙逃走超傲嬌！

高嘉瑜喊除夕要「重新做人」　網見古早味枕頭：怎麼還在？

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

Novavax疫苗在美申請EUA　Omicron現蹤前效力達90％

拜登最快5月訪日！　讀賣：舉行美日印澳「四方會談」後訪韓

法俄總統通話　討論烏克蘭緊張局勢「樂見會談的正面進展」

外交抵制北京冬奧　各國說法一次看

12歲女患「長新冠」暴瘦坐輪椅！　靠鼻胃管進食逾1年

男友劈腿閨蜜！胖妹「4月狂甩30公斤」變女神　網讚爆：最美復仇

安理會開議商討烏克蘭危機　俄美劍拔弩張

電玩奪命！網紅慘遭「交往10年男友」勒斃　死前才剛上新片

口嫌體直！高中正妹被酸濾鏡噁　她「巨乳著衣」片反吸570萬人

美FDA完全授權莫德納！　疫苗正名「Spikevax」

自己做紀念品最有意義！虹夕諾雅谷關「微景森林」手作課　連工具都好美

冰箱放7分滿就好！營養師授「食物5擺法」　放錯恐導致細菌暴增

美食節目秘辛曝光！　1天吃15家餐廳⋯工作人員爆肥20KG

蔡英文PO年夜飯照　徵求網友分享自家菜色「借我看看」

女友月給5000租金！他過年「再討1.2萬紅包」怒飆：收留不輸養育之恩

下斡旋金才查實價登錄！「好像買貴50萬」他懊惱　網友卻笑了

大年初一洗頭衰整年！　8大禁忌一次看

初一上午國5南向車流稍多　蘇花改局部路段塞

搶當台積電股東！家樂福一早湧人龍「新春福袋10分鐘秒完售」

知法犯法！信義分局偵查小隊長回彰化涉酒駕肇逃　酒測達1.03　

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

國際熱門新聞

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

5歲弟見繩子伸手一拉　下秒遭電梯夾斷脖

平壤23層公寓倒塌！黨高層為500死道歉

BA.2是隱形變種！科學家用PCR也難區分

男友劈腿閨蜜！胖妹狂減30公斤變女神

機率只有千億分之一！他下注20元竟爽中1億

高中妹用濾鏡被轟噁　「巨乳片」吸570萬觀看

恐怖海怪追殺漁民！「雙眼發光」尾隨47秒

泰男打完第3針BNT嚴重胸痛　2小時後驟逝

美股收高406點　台積電ADR漲逾4%

球星涉性侵被逮　宣布執教青少年隊影片曝

亞洲富豪家族排行榜出爐！富邦蔡家台灣唯一進榜

嬰兒隨意放門外睡！　這些國家怪習慣揭密

繼BNT　美FDA「完全授權」莫德納

更多熱門

相關新聞

繼BNT　美FDA「完全授權」莫德納

繼BNT　美FDA「完全授權」莫德納

美國食品藥物管理局（FDA）於周一（31日）正式通過，莫德納疫苗「Spikevax」在美使用的完全使用授權，成為繼輝瑞BNT後第二款通過美國完全使用授權的疫苗。莫德納COVID-19疫苗在一年多前推出後，已有超過1億名美國人接種。

派對門調查出爐　強生道歉但拒辭職

派對門調查出爐　強生道歉但拒辭職

英阻入侵烏克蘭擬制裁俄國企業　莫斯科矢言報復

英阻入侵烏克蘭擬制裁俄國企業　莫斯科矢言報復

即／加拿大總理自爆：新冠肺炎「陽性確診」

即／加拿大總理自爆：新冠肺炎「陽性確診」

日媒曝：英相強生取消2月訪日

日媒曝：英相強生取消2月訪日

關鍵字：

英國covid-19長新冠Tillie Adams

讀者迴響

熱門新聞

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

除夕圍爐「訂好餐廳」竟沒開　他氣炸：蓄意騙錢

視訊老闆　女發現條狀物忘記收崩潰

白沙屯媽祖「四季籤」　籤詩深夜出爐

5歲弟見繩子伸手一拉　下秒遭電梯夾斷脖

最討厭的過年習俗　「初二回娘家」只排第2

《華燈初上3》2月不上了！Netflix公開上架片單

魏家5子展翅飛翔　16年後二女兒奪照服員新人獎

「這生肖」快買威力彩！台彩統計掛保證易中獎

外送員除夕送單卡關…同業無奈：棄單也沒用

英特爾CEO嗆完台積電認輸：我們太自大

台語「除夕」怎麼唸？內行人解答了

命理師曝「初一」12禁忌：討債、吃稀飯觸霉頭

更多

最夯影音

更多
恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使
買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面