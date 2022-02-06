台日友好！2021六度贈台「友情疫苗」　台人贈花塞爆日台協會

▲日台交流協會被鮮花塞爆。（圖／翻攝日台交流協會）



記者蔡文鈴／綜合報導

台灣去年五月疫情嚴峻時刻，日本政府六度贈台超過420萬劑AZ疫苗，令許多國人感動不已，許多網友紛紛獻花及卡片塞爆日台交流協會，外交部也數度對外聲明誠摯感謝日本政府。

去年五月台灣開始實施三級警戒，甚至鬧出疫苗荒，日本政府向台灣伸出援手，分別於6月4日的捐贈124萬劑，7月8日113萬劑、7月19日97萬劑、9月7日6.4萬劑，以及9月25日的50萬劑，10月27日30萬劑，一共捐贈台灣的超過420劑的AZ疫苗。

▲日贈台50萬劑AZ疫苗登機畫面。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）



外交部表示，台日關係向來密切友好，兩國人民情感更是深厚特殊，雙方在人道救援與公共衛生領域的相互扶持，已成為鄰國關係的優良典範。日前我國為感謝日本政府連續援贈台灣疫苗，曾回贈1萬台血氧儀及1,008台製氧機，獲致日本朝野及各界人士一致肯定。

外交部強調，台灣與日本無論面臨何等嚴峻威脅或挑戰，均在最關鍵的時刻相互扶持，堅韌友誼難能可貴。未來我國將在既有的穩固基礎上，繼續深化台日雙方在各領域的實質友好合作關係。

台灣網友也跑到「日本台灣交流協會」留言感謝洗版，還有網友送上鮮花，網紅486先生為表達感謝之意，訂了一盆鮮花送往日台交流協會，感謝日本這一份珍貴的禮物。

「日本台灣交流協會」發文指出，「我們並不認為日本的報答多麼完美，只是盡力做現階段能做的，但真的非常多的日本民眾真心希望為台灣朋友做事。如果能帶給鄰居溫馨，我們也很欣慰。大家的心意都收到了，萬分感激」。

▲486先生送鮮花到日台交流協會，感謝捐贈台灣疫苗。（圖／翻攝486先生臉書）



▼菅義偉計畫將日本獲取的AZ疫苗捐給台灣與COVAX。（圖／路透社）

