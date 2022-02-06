婚前只想生4胎　她36歲不小心變10寶媽！喊話再拚2胎「湊一打」

▲ 梅莉莎和丈夫結婚16年，已有10個孩子。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼一對年輕夫婦原先打算婚後生4個孩子，卻不小心生了10個，每次帶著孩子出門，總會被誤會是姪子或外甥。他們也坦言，10個寶貝照顧起來十分不容易，但仍打算繼續再接再厲，努力再生2個湊成一打。

《新海峽時報》報導，現年36歲的梅莉莎（Wan Nurul Melissa Wan Abdul Malek）和37歲的丈夫阿茲曼（Mohd Azman Zainal Abidin）16年前結婚時打算生4胎，「但我們現在有10個，而且我們計劃總共生12個。」

他們最大的孩子今年15歲，最小的才6個月大。夫妻二人都外出工作時，有保母幫忙顧小孩。梅莉莎坦言，照顧這麼多孩子確實很累，「但為他們所做的一切都使我們感到快樂。」管理大家庭對梅莉莎來說也不難，因為她自己就有9個兄弟姐妹。

梅莉莎剛結婚時是個家庭主婦，丈夫則在一家工廠工作，後來小孩越來越多，梅莉莎2010年開始經商，如今丈夫也會幫忙她的童裝生意。

她提到，全家出遊時，總會有路人忍不住開口問道，他們是不是帶著侄子或外甥一起，「當我告訴他們，這些都是我的小孩時，很多人都被嚇到了。」

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