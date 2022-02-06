清潔公司女老闆「每天必做5件事」　包含拖地！網：幾乎沒人做得到

記者張寧倢／編譯

澳洲專業清潔公司「The Big Clean Co」的老闆史黛芬斯（Kacie Stephens）在TikTok上分享了自己「每天必做」的5項清潔工作，以維持家裡的整潔環境。包含整理床舖、吸地拖地等，影片已突破73萬瀏覽數，超強的毅力也讓許多網友留言驚嘆，但也有人覺得她太誇張，「幾乎沒有人會每天都這麼做。」

▲澳洲一名專業清潔公司的老闆分享每天必做的5項「日常打掃」工作。（圖／翻攝自TikTok／thebigcleanco，下同）

根據《太陽報》報導，史黛芬斯在影片中表示，她是一名專業的清潔人員，她有5項日常清潔工作是每天必做，而且絕對無法妥協。首先是，她每天都會整理床舖。接著，她習慣把走廊、廚房等家人經常走動的區域，用吸塵器或拖把將地面清潔乾淨。

▲整理污衣、洗碗和整理檯面都在她的每日必做清單之中。

第3項則是進到浴室裡，將地板上所有衣服丟進洗衣籃，即使只是丟進籃子也比什麼都不做來得好。第4項工作則是洗碗，史黛芬斯自己從不會把碗盤留到隔天，至少在睡覺前會確認是否還有髒碗盤沒洗。最後一項則是維持廚房檯面的整潔，每一餐結束後都會把殘渣、雜物清乾淨。

儘管大部分網友的留言是稱讚史黛芬斯，「很棒的建議，這一點都不難。」但也有人認為每天做這些家事有點過頭了，有一名網友就寫道，「幾乎沒有人會每天都這麼做，我很高興它對你有用，但這不是大多數人的標準。」而史黛芬斯也反擊稱，「你應該是要說，你認識的人之中幾乎沒有人會這樣做。」