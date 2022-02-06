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爽擁8妻絕不多P 　他挨轟反問：「比只娶1個幸福」這也有錯嗎？

▲▼ 泰國刺青師擁有8名妻子。（圖／翻攝自YouTube）

▲ 納塔蓬帶著8個老婆接受訪談，節目馬上爆紅。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國33歲刺青師納塔蓬坐擁8名嬌妻，上節目分享1男8女「絕不多P」的幸福祕訣後爆紅。面對眾多網友的質疑與批評，他首度出面回應表示，人人都有選擇的權利，覺得擁有8個老婆比只有1個幸福，「這也有錯嗎？」至於是否打算再納第9任，他目前並不考慮。

根據《泰國頭條新聞》，綽號「黑佛師傅」的知名佛教刺青師納塔蓬先前上節目大方分享1夫8妻和平相處的祕訣，其中最重要的就是依照順序輪流寵幸，絕不同時與多名妻子上床，強調自己從未玩過3P等多人運動，未來也無意嘗試。

納塔蓬提到，他的第二項原則是給予每名妻子同等的愛，不偏愛任何一人，第三是在迎娶新任妻子以前，一定會先徵求妻子們的同意，第四項是不限制妻子與其他異性交往，最後一項則是絕對不對彼此說謊。

事實上，泰國法律不允許一夫多妻，但受傳統習俗影響，仍有許多男性同時擁有多名妻子。納塔蓬宣稱，他靠著嚴格遵守原則，一家人過著幸福的婚姻生活。這段節目在網路上吸引廣大關注，公開短短一周累計200萬次觀看，卻也引發許多網友質疑。

納塔蓬爆紅後首度公開回應網路上的流言，坦言自己改不掉花心的毛病，但也自豪是個男子漢，不會欺騙女人，交往前一定會告知自己已婚的事實，就看對方能否接受這樣的婚姻模式，絕不金屋藏嬌，也強調8名妻子從不爭吵，大家都有屬於自己的空間。

部分網友指責，他一人擁有8妻會對青少年帶來不良影響。納塔蓬對此則反駁，好壞不能憑一面之詞或行為判定，而是取決於品行，他沒有對妻子們帶來困擾，也沒有為家裡添麻煩，認為人人都有選擇的權利，覺得有8個老婆比1個幸福，「這也有錯嗎？」

至於是否計畫娶更多妻子，納塔蓬也不確定。他對自己擁有的一切感到很滿足，目前不想娶第9任，但未來的事現在也不好說。

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