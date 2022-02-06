30歲男月薪35K「還在繳學貸」　曖昧女秒冷回！網卻狂讚

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友之前和學妹聊天，得知對方原本有個聊得很來的對象，但在得知男生月收及貸款現況後，學妹立刻冷掉，並直球斬斷情絲，身為旁觀者她不禁捏把冷汗，但鄉民們卻一面倒認同，大讚「講清楚不要浪費時間。」

女網友在PTT提到，「學妹在交友軟體滑到一個男生，兩人蠻聊得來，後來見面幾次大概了解對方的底，男方30歲了，月薪35K，目前還在還學貸；學妹知道後就冷處理，訊息也不太回，對方覺得明明聊得很好，為什麼突然冷掉，就問我學妹原因。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

沒想到，學妹完全不閃躲，直球回說「經濟背景差很多，不打算繼續深交。」聞言，原po不禁傻眼，「也太直接了吧，應該要委婉一點，顧及對方自尊之類的，而且有些比較敏感的，甚至可能成為殺人動機。我這樣跟學妹表達我的看法，她覺得我想太多了，真的是我想太多嗎？」

對於學妹不拖泥帶水的做法，鄉民一面倒給予正面評價，「學妹好人」、「這樣比冷處理好很多吧XD」、「我覺得很好啊，不浪費雙方時間」、「我覺得他的說法還好啊，再委婉下去都聽不懂了」、「直接點+1」、「我是覺得啦，講清楚點對方也能早點停損，沒付出太多，出事機率才比較低」。