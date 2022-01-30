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「鹹酥雞5樣必吃」他沒花300元不走　內行曝神吃法：還能喝飲料

▲▼ 燒烤,串燒,宵夜,豆乾,豬血糕（圖／記者劉維榛攝）

▲買鹹酥雞哪樣必吃？（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

過年天天吃澎湃，但面對鹹酥雞還是讓人難以抗拒！一名網友飢腸轆轆直呼，每次去鹹酥雞攤，一定必吃「5樣神物」，因此也好奇吃貨們最愛哪樣炸物？事實上，過去有網友分享一招100元最頂吃法，就是鹹酥雞另搭配2樣飽度炸物，結果還有剩30元買飲料，讓眾人跪了。

一名網友在PTT表示，每次去鹹酥雞店，絕對必點鹹酥雞、甜不辣、豬血糕、炸魷魚、薯條等。原PO還笑稱，「沒有點個200～300塊是一定不會走的」，也好奇大家都會夾哪一樣美食？

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文章曝光後，底下網友流口水分享，「常見的，再加皮蛋／四季豆／茄子／芋粿條／絲瓜／杏鮑菇」、「銀絲卷、雞蛋豆腐、軟骨」、「百葉豆腐必須的」、「雞排配個小東西就好了，解解饞」、「你點個銀絲卷，上面提到的味道都會有」、「豆干、豬血，但甜不辣一份30常吃不完，苦惱」、「雞胗、雞皮、四季豆、杏鮑菇」、「小時候覺得豆干很雷，長大後變必點」。

其中有人苦笑，現在物價越來越高，點個幾樣就超貴，「低於200~300根本塞牙縫」、「九層塔，每次一定要買個兩百」。

▲鹽酥雞,蔬菜,夜市,小吃。（圖／記者曹悅華攝）

▲銷魂炸物。（圖／ETtoday資料照）

若想要一張百鈔吃飽，本站曾報導《100元鹹酥雞最頂吃法「4樣撐破肚」　內行笑：還剩30元買飲料》，內行人秒推「40元鹹酥雞、10元米血、20元甜不辣」的萬年組合，最後還剩30元可買飲料；另有人建議「米血+熱狗+甜不辣+雞蛋豆腐湊滿，省錢套餐推薦給你！」

不過有網友質疑，「這樓的物價都停在20年前嗎？」「到底30鹹酥雞在哪？我家附近只有小包賣50元」，對此有內行笑回「南部高雄人，鹹酥雞跟魷魚一定都大份50小份30，我樹人美食街鹹酥雞還有賣一份20的」。

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