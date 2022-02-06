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就是霸氣！2000萬全新透天厝變金雞母　店面開鹹酥雞

▲▼黑妞鹹酥雞。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲鹹酥雞開在兩千萬的透天厝店面。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

你印象中的鹹酥雞店面都是路邊攤！？高雄市岡山區成功路上最近出現一家鹹酥雞店，竟開在全新、近兩千萬的透天厝店面，明亮、寬敞的攤位，一到營業時間總吸引許多人潮，不少顧客總好奇的問「老闆也太有錢、霸氣了吧！？」但老闆親自揭曉答案「原來是遇到佛心的房東了」！

▲▼黑妞鹹酥雞。（圖／記者陳宏瑞攝）

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▲老闆蔡智羽說自己遇到佛心的房東。（圖／記者陳宏瑞攝）

這家「黑妞鹹酥雞」在岡山地區小有名氣，早年開在岡山火車站附近，老闆蔡智羽5年前和兩位閨蜜一起創業，以新鮮的食材、自家密製的醃醬和獨家的胡椒鹽吸引不少死忠的客戶，後來更以子品牌「白妞鹹酥雞」進軍台南，目前台南高雄已有4家店。

去年11月，岡山火車站前的舊店因為租約到期，加上附近正在捷運站施工，於是搬到成功路的現址，由於新店緊鄰岡山最貴的忠誠街商圈，全新的透天厝最少也要兩千萬元起跳，鹹酥雞居然開在全新的透天厝，讓不少顧客以為是蔡智羽自己的店面，頻頻好奇發問。

▲▼黑妞鹹酥雞。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲黑妞鹹酥雞的品項豐富，讓人食指大動。（圖／記者陳宏瑞攝）

蔡智羽說，自己真的很幸運，去年9、10月要搬店的時候，找了一陣子，不是店租太高，就是店面太舊，正在苦惱之際，竟遇到現在的房東，房東當時連房子都還沒交屋，竟然一口答應讓她開鹹酥雞，讓她也覺得不可思議。

蔡智羽表示，很多新的店面都不想租給餐飲業，就是怕湯湯水水、油煙弄髒了店面，但房東很佛心，知道她創業不容易，馬上答應把全新的房子租給她，後來她才知道房東當年也是小攤販起家，慢慢買了一些店面，所以願意伸出援手。

為了回應房東的佛心，蔡智羽斥資更新了攤位上的水吸式排油煙機，並把煙囪加高排到5樓高，達到沒有油煙味、降低污染的機會，希望幫房東維持房子的品質，也讓顧客有更好的消費體驗。

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