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善因緣總是會輪轉的！服務同鄉會39載　林美惠退休道接任淵源

▲服務桃園市台南同鄉會39年的秘書林美惠，退休了！

▲桃園市台南同鄉會秘書林美惠退休，由創會總幹事李賜海女兒李蕙如(左)接棒！（圖／林美惠提供）

記者楊淑媛／桃園報導

從美惠小姐到美惠阿姨，服務桃園市台南同鄉會39年的秘書林美惠，於農曆年前退休了！同鄉會理監事會並通過，由創會總幹事李賜海女兒李蕙如接任林美惠秘書職務，退而不休的林美惠轉任同鄉會監事，以其豐厚的會務經驗、寬廣人脈，持續參與會務推動。▲服務桃園市台南同鄉會39年的秘書林美惠，退休了！

▲林美惠(右二)那年進任同鄉會服務。（圖／林美惠提供）

林美惠說，當年她在生活最困頓時，由創會長林福島和創會總幹事李賜海引介她到同鄉會任職，時隔39年後，她以74歲「從心所欲」之齡退休，由李創會總幹事的小女兒李蕙如接棒秘書職務，讓她深信一切的善因緣總是會輪轉的。

民國71年初，林美惠於蘆竹鄉南川紡織廠任職廠護、當時南川公司的總務主任李賜海、也是同鄉會創會總幹事，其夫人是她省善中的學姐，後來紡織廠經營不善而關閉解散，當她正為生計發愁之際，獲李賜海先生的引介，民國72 年3月到同鄉會接任幹事職務。

▲服務桃園市台南同鄉會39年的秘書林美惠，退休了！

▲林美惠道，同鄉會的日子感恩多。（圖／林美惠提供）

由於李創會總幹事為人熱心，積極參與地方公眾事務，除發起南崁區工商聯誼會，也邀請許多從台南來到桃園工作的鄉親加入同鄉會，希望凝聚鄉親的力量，發揮團結互助精神，在他鄉立足茁壯，而早期的會員雖然只有300多人，但卻是桃園第一個成立的同鄉會組織，受到各方的重視。▲服務桃園市台南同鄉會39年的秘書林美惠，退休了！

從創會長林福島到現任理事長黃輝福，林美惠說，歷屆理事長和理監事團隊，全力奉獻會務，使同鄉會在桃園創造許多第一，這些第一的成果有：第一個擁有自己會館的同鄉會、第一個成立二代青年會的同鄉會、第一個成立美化人生聯誼會，經營鄉親健康的同鄉會…等亮眼佳績，為鄉親創造光榮感和幸福感。

服務同鄉會多年，記憶力如同電腦般的林美惠，可以很快叫出第一代、二代、三代鄉親的姓和名，在同鄉會的日子，鄉親們的支持，讓林美惠感恩多。而隨著網路的發達，同鄉會務力朝科技、網路化前進之際，幸有同鄉會特助黎傳文、財務長蘇頒雅夫婦，默默協助會務工作；隨著同鄉會的高齡化，林美惠也期許鄉親多多鼓勵第二代、三代子女踴躍參與同鄉會，讓會務推動得以延綿不斷。

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