6小時連8震　鄭明典也驚「連續幾次了！」新竹人嚇歪求救局長

▲鄭明典一貼文，有新竹網友也覺得不安。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

「連續幾次了！」中央氣象局局長鄭明典稍早在臉書分享地震報告，只見他貼出的是新竹縣「小區域有感地震」。但明明是小區域地震，為何會讓他發出驚嘆號？原因就是，新竹地區從早上10點44分起，至下午15時42分為止，6小時內已經接連發生8起小區域地震。話題一出，不少新竹人也在底下留言，「我在新竹，感覺很擔心」、「超有感。」

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鄭明典稍早在臉書貼出「中央氣象局地震報告」，分享的是2月4日14時50分52.7秒的小區域有感地震，位置在新竹縣政府南方14.0公里（新竹縣峨眉鄉）。讓他詫異的是，這已經是「連續幾次了！」許多新竹網友馬上在留言處現身，忍不住驚呼怕爆，「好怕只是前震而已……一直震」、「3點之後幾乎是20分一震」、「不尋常吧？新竹峨眉目前為止一天8震，沒這樣的紀錄吧」、「8次以上了！開始擔心了」、「很有感的一個小時。」

還有人不禁擔憂求助，「局長，目前已經連續震了8次，這是大地震的前兆嗎？住在震央附近的我表示擔心」、「所以？局長？」「我一直以為是頭暈欸……沒想到真的這麼多次」、「震不停餒！」甚至有外縣市網友也表示，「雖然台北無感，但看著留言，也覺得不安與擔心。」

▲鄭明典在3點35分又貼出地震報告，直呼「的確還沒完」。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

據悉，新竹地區從早上10點44分起到剛剛15時42分為止，6小時內接連發生8起小區域地震，震央都在新竹縣峨眉鄉，最大兩起規模達到3.7，由於8起地震深度都不到10公里，新竹地區民眾都可明顯感受到上下搖晃，並有民眾聽到地鳴聲音，其中竹東最大震度達到4級，峨眉也有3級，苗栗2級，桃園、宜蘭也有1級。

本站稍早也報導《新竹6小時連8震！氣象局：異常密集要注意「不排除有更大地震」》，中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，以往該地區地震不多，以今天地震的震央為中心半徑15公里之內，過去30年僅有62起規模3以上地震，最大也僅有規模4、共3起，等於平均1年約只有2起，但今天卻一連發生8起，的確是比較頻繁，「要特別注意」，不排除有更大地震發生，氣象局會持續觀察並嚴密監測。