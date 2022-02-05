過年跑山遇爆胎「前車全無視」　熱心男1原因停下萬人讚翻

記者黃翊婷／綜合報導

一名車友大年初三（3日）去跑山，看到一名駕駛因為爆胎停在路邊，他立即停下幫助，「講真的很難過，看著在我前面幾台車開過去（都）對他視而不見」，因為幾年前自己也曾在北海岸沒油受困，是好心人開車載他去買油，於是想把這份互助的心傳承下去。這篇文章公開至今，獲得超過1.1萬名網友按讚，大家紛紛留言稱讚原PO的善舉，「善的循環很暖心啊！」

▲原PO停車幫助爆胎的駕駛。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，3日晚間9時許去跑山，在路邊看到一台車停在很危險的轉角，還閃著雙黃燈，他馬上停下來詢問，這才知道對方爆胎了，但備胎沒氣，需要打氣機，「講真的很難過，看著在我前面幾台車開過去（都）對他視而不見」。

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原PO說，當下二話不說借出自己的打氣機，駕駛處理完後一直想塞紅包，但他沒有收就直接上車離開，「還記得幾年前我在北海岸沒油，也是一台車停下來載著我去十幾公里外買了幾桶油，我當時也想包紅包給對方，對方只告訴我，以後看到其他需要幫助的人也要伸出援手。」

原PO坦言，這次出手幫助爆胎的駕駛，也是希望對方下次遇到其他需要幫助的人時，可以繼續傳遞這份相互幫助的心，「小弟在此祝各位新年快樂，行車平安。」

這篇文章公開至今，吸引超過1.1萬名網友按讚分享，大家紛紛留言稱讚原PO很熱心，「現在這種人不多了，人要學習感恩，讚」、「暖男」、「善的循環很暖心啊」；也有網友建議，若受到幫助的人堅持要包紅包，可以請對方不要在裡面放任何東西，「收紅包袋就好，你幫他過運，自己也過運。」