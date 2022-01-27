機車後照鏡被弄斷　安全帽藏「整組新的」2紙條暖爆車主

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗一名人妻26日在臉書PO文分享一段暖心的經歷，她提到，當日和老公去郵局辦事，沒想到一出來就看到機車被弄倒，後照鏡也斷了，結果拿起安全帽發現下面壓著一組新的後照鏡和2張紙條，對方誠懇道歉並留下聯絡電話，甚至連扳手尺寸、拆換方式都註明，讓夫妻倆瞬間消氣，「這負責任的態度，讓我覺得好暖。」

▼▲原PO臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

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原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，每次看到類似「負責任」的文章都會感慨萬千，因為過去家裡的車不小心被用到，對方往往都跑到不見蹤影，留下錯愕的她，結果26日和老公一起去郵局辦事，一出來就看到老公騎來的機車被弄倒了，後照鏡也斷了，當下超級傻眼。

然而，就在夫妻倆覺得很衰的時候，原PO的老公拿起安全帽，發現下面壓著一組新的後照鏡，還有2張紙條，第一張上面寫著「大哥你好，不好意思剛剛移車的時候不慎弄倒你的車，我有在現場要等你，但自己也有要務在身，以下是我的電話XXXXX，如果沒通再麻煩以簡訊告知，對不起」，第二張則寫著如何更換後照鏡，連扳手尺寸都註明，只要以逆時針轉開就可以拆換。

原PO說，因為郵局對面就是機車行，估計對方應該是在那裡買的，看到紙條的當下夫妻倆瞬間消氣，反而覺得這位先生很負責，「整個感覺反轉，這（個）人也太可愛。如果您在社團，想跟您說，這負責任的態度，讓我覺得好暖，願您一生平安。」

▲網友發現，留紙條的男子連扳手尺寸都註明了。

其他網友看完也紛紛留言表示這個故事真的很暖心，「為自己做錯的事負責，該推」、「給勇於承擔責任的人按讚」、「遇到好人」、「雙方都是善與正面的態度，很棒」、「後照鏡為你們搭起友誼的橋梁」。

最後，原PO也在原文中更新進度並表示，她已經與留紙條的先生聯繫過了，告知機車已經修好，對方很客氣，還說了好幾次不好意思，「我也請他有機會去我工作地方，請他喝杯咖啡。」