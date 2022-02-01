女友月給5000租金！他過年「再討1.2萬紅包」怒飆：收留不輸養育之恩

▲過年期間，大家最期待的就是能夠收到紅包。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

過年期間，大家最期待的就是能夠收到紅包，但如果是用討的，另一方感受難免會覺得很差。一名男網友表示，平時只收女友每個月5000元租金，其他費用都是他在繳，過年跟女友要12000元紅包有很過份嗎？收留之恩也不輸養育之恩吧。一席話，引發熱議。

原PO在《爆廢公社》貼出與女友對話，只見他詢問女友，今年包多少給爸媽。女友回，「一人6600元，怎麼了？」原PO表示，「我覺得你也要包一個給我，水電費、房屋稅都我在繳。」女友無言回應，「他們養我長大，能一樣？」

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▲原PO向女友討紅包。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社）

下秒原PO爆氣，「收留之恩也不輸養育之恩吧，妳意思意思包給我12000元就行了，剩下的當我補貼。」對於女友的反應，他氣憤地說，「跟女友要一個紅包而已很過份嗎？一年才一次年節，租金我也只跟她收5000元加減補貼而已。」要大家為他評評理。

貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛留言「大過年祝你被放生」、「以後睡覺的部分，建議女友時間照算」、「這男的很敢開口欸」、「看起來是單身了」、「要紅包不過份，但是你講那個話真的欠噴」、「一年也只有繳一次房屋稅，每個月5000元補貼你的房子，她跟租房子沒兩樣，哪裡叫收留」。

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