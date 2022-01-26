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幫老闆跑腿拿餅乾！妹子瞪大眼「是我一餐飯錢」：好嫉妒他女友

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO看到價錢後驚呆了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

貧窮限制想像！一名女網友發文表示，她日前準備去客戶那邊拿資料時，因為老闆女友喜歡的甜點店就在附近，所以老闆就要她順便帶烤餅乾回來；而她在走進店內後，「我才知道，啊！這世界上原來有一片90元的餅乾，這是我一餐的飯錢啊！」貼文曝光後，隨即引發熱烈討論。

這名女網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，提到她日前準備去客戶那邊拿資料時，老闆突然叫住她，要她回程時幫忙拿烤餅乾回來。老闆女友很喜歡該家甜點，所以老闆還指名「要拿到紅色版提袋」。

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原PO辦完事情後，趕緊去甜點店，而在進去以後，「我才知道，啊！這世界上原來有一片90元的餅乾，這是我一餐的飯錢啊！」她不是嫌餅乾貴，因為她相信用料和甜點師功力一定都很不錯，只是有點羨慕，也有點嫉妒老闆女友有這種福氣。

▲▼沒錢,窮,虧錢。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO羨慕老闆女友。（示意圖／記者劉維榛攝）

原PO表示，雖然男友也很努力，有空就會跑外送，「但日子，就好像就卡在那邊」，舉例來說，光是早餐店的蛋漲到12元，兩人便很有自覺的再也不加蛋。相比之下她就不禁感嘆，原來有一天她會連餅乾都買不起了。

貼文曝光後，底下網友回應，「有錢人的世界很難想像」、「不是你的問題，而是貧窮限制我們的想像」、「一個90元應該都是進口高檔原料吧？是我也買不下去」、「我寧可吃便宜的，還可以買很多種類、不一樣的餅乾，想吃什麼就吃什麼」、「我買不起，還好不吃零食」。

不過也有些網友認為，「自己能力到哪就過到哪的生活，幹嘛拖男友下水」、「吃不吃得起是看你肯不肯為自己花錢吃啊」、「價值觀不同，沒有一定要跟別人的一樣」。

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