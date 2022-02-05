領班摸女清潔員胸問「真的假的？」暗示上商旅　二審逆轉獲無罪

▲巫姓男子遭女清潔工控訴襲胸，還問她，「這是真的還假的？」更有暗示她上旅館的意思。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名巫姓男子為某環保公司之領班，主要負責招募清潔人員，但巫男卻被一名女清潔員控訴，其在帶領女清潔員認識環境時趁機襲胸，還問她，「這是真的還是假的？」並暗示她前面有一間「商務旅館」，事後巫男遭女清潔員怒告性騷擾。一審，法官認定巫男性騷擾屬實，判其拘役30日，得易科罰金，巫男不服，上訴二審；橋頭地院審理後，法官認為僅有女清潔員單一指控，並無有力證據證明巫男有性騷擾之事實，逆轉改判巫男無罪，全案仍可上訴。

判決書指出，巫男應訊時向檢警坦承確實有待女清潔員前往認識環境一事，但強調自己絕對沒有摸女清潔員，2人都有保持距離，同時他也還原當時狀況指出，當天他帶著女清潔員拿完掃具後就開始進行清潔工作，工作結束後他還拍了2張照片傳給老闆娘後便騎車離開了。

一審，法官審酌相關證人證據後認為巫男性騷擾事實明確，依法判處其拘役30日，得易科罰金，巫男不服，上訴二審。

橋頭地院重新勘驗相關證據後指出，由於女清潔員同時為告訴人和證人，因此其證詞證明力較一般證人薄弱，縱使其證詞無瑕疵，仍應從其他證據來看是否與女清潔員講述屬實。法官勘驗相關監視畫面後發現，巫男和女清潔工2人當時分別各騎一台車，而巫男也無任何尾隨女清潔工行為，僅管女清潔員室友向法官證稱，女清潔員返家後情緒低落，向她哭訴遭到巫男襲胸，但其所述內容均是透過女清潔員轉述的累積證據，並無有具體證據可以直接證明巫男有對女清潔員襲胸之事實，於是逆轉改判巫男無罪，全案仍可上訴。