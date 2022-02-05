　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男客瞎扯「法式按摩=性交易」硬上19歲妹！店長見她求救竟冷處理

▲▼按摩。（圖／pixabay）

▲男客人性侵女按摩師，聲稱雙方是在進行性交易。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

王姓男子2018年7月29日晚間到板橋一間按摩館消費，進包廂不到10分鐘後，竟突然撫摸19歲女按摩師小言（化名）的胸部、大腿及下體，遭對方推開後，還直接脫褲、性侵小言得逞。小言當時曾向店長求救卻遭冷處理，最後不甘受辱，決定提告，而王男還辯稱雙方是談好要「法式按摩」即性交易。一、二審均將王男判刑3年2月，案經上訴三審，最高法院駁回定讞。

判決指出，小言指控，當天進入包廂服務5至10分鐘後，王男便突然伸手摸她胸部、大腿內側、下體，即便她強烈拒絕，王男仍不願停止動作，還趁她彎腰摺毛巾時，從背後強脫她的褲子硬上得逞；當下王男的行徑讓她嚇傻，趕緊以「洗毛巾」為由，跑出包廂向店長求救，不料卻遭店長以「時間沒做足，只能收半小時450元或500元」、「客人不可以脫褲子，若被警察抓到就是不對的，你們做小姐不可以讓客人脫褲子」等語冷處理，於是她硬著頭皮回去把20分鐘的療程完成。

王男否認犯行辯稱，他與小言為合意性交，一開始2人就說好要進行性交易，價錢的部分則沒有事先說清楚，還說自己先前提過要「法式按摩」，以為對方知道法式按摩就是性交易。

一審法官調查發現，事發後，小言曾傳訊息給王男，內容提及「你將生殖器放入我的生殖器的時候，我是有推開你的，我也有拒絕你，跟你說我不要，我不喜歡，也請你不要為難我」、「我真的一年前是櫃台小姐，我沒有接觸按摩的小姐」、「我不知道你說的法式是這種」。另外，小言男友也說，當天小言訴說整起性侵案件時，情緒激動，感覺要哭，臉色相當不悅。

新北地院審酌王男利用按摩機會，不顧小言意願，強行性交，顯然未能尊重小言性自主決定權，但考量雙方以35萬元達成和解賠償，依強制性交罪，將王男判刑3年2個月。

王男不服結果提上訴，再次否認犯行，辯稱雙方為合意性交，否則怎會留下個人聯絡方式給小言，再加上他有前科，檢方不願相信他的話、挨告壓力大，才會測謊失敗。

王男辯護人則稱，王男當天就是要進行性交易，若小言遭性侵怎會進出包廂多次未求救，而該按摩店曾遭查獲經營性交易，可間接證實該店有從事性交易，王男無違反小言意願而性交，此外談和解時，小言曾強勢要100萬元，要求提前給付，否則將反悔不和解，於開庭做不利陳述。惟高院再次勘驗相關事證後，不採信王男、王男辯護人說詞，以原審無誤駁回告訴。

王男仍不服提起上訴指稱，證人有聽到他與小言在暗包廂內有說有笑，驗傷、報警時間點不合常情。不過，最高院審理後，仍是駁回，全案定讞。

【更多新聞】

僅國小畢業！「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙　住家直接當診所

打臉文曝光！3度酒駕男2年前痛罵：喝酒坐車很難？今撞死慈母

她咬一口雞排蛋堡斷2顆牙…怒控：有骨頭！知名早餐店要賠10萬

99元就能買到超時髦風衣洋裝

ET快訊
美女主播秀豪乳　過年「解鎖成就」驚呼：感覺太棒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男客瞎扯「法式按摩=性交易」硬上19歲妹！店長見她求救竟冷處理

消防員推廣住警器要訪視　慘被當詐騙集團！還有人放狗咬

內衣女神雪乳V上陣　18歲夜市起家24歲營收破億！

快訊／女晚間突墜落左營月台！火車下一秒經過　她躺車底下逃死

157公分小隻馬帥騎重機　因為喜歡「這種」感覺

重案回顧／酒駕撞死黃暐瀚母！美髮師狂喊：很懊悔　1理由獲減刑

除夕拋家玩4天！台南人妻回家驚見「夫輕生亡」淚崩：有邀你一起

騎士拍車窗借200加油　駕駛掏錢驚覺遭騙…揮拳下場曝

宅男玩交友軟體砸30萬連手都沒牽到　台中公布爭議業者

快訊／民眾晚間入侵「內灣線鐵軌」！區間車撞擊　命危緊急送醫

大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

羊群排排站～Q彈屁屁手感絕佳　開箱新疆傳統牛羊市集超壯觀！

固執瑪爾濟斯堅持入住簡陋紙箱　叼心愛被被睡翻媽笑：家徒四壁

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

沒在讓！兒子猜拳猜輸老爸　被認真彈耳朵痛到翻臉大哭

清潔達人大掃除家電全拆開！　牙籤一刮驚見縫隙卡滿噁心髒污

屁孩虎斑弟照三餐挑釁貓哥哥！毛毛手不安分狂騷擾...慘遭巴頭

男客瞎扯「法式按摩=性交易」硬上19歲妹！店長見她求救竟冷處理

消防員推廣住警器要訪視　慘被當詐騙集團！還有人放狗咬

內衣女神雪乳V上陣　18歲夜市起家24歲營收破億！

快訊／女晚間突墜落左營月台！火車下一秒經過　她躺車底下逃死

157公分小隻馬帥騎重機　因為喜歡「這種」感覺

重案回顧／酒駕撞死黃暐瀚母！美髮師狂喊：很懊悔　1理由獲減刑

除夕拋家玩4天！台南人妻回家驚見「夫輕生亡」淚崩：有邀你一起

騎士拍車窗借200加油　駕駛掏錢驚覺遭騙…揮拳下場曝

宅男玩交友軟體砸30萬連手都沒牽到　台中公布爭議業者

快訊／民眾晚間入侵「內灣線鐵軌」！區間車撞擊　命危緊急送醫

新竹連10震「晃到以為921重演」　保命3步驟、避難8道具一次看

比臉還大「怪物級螃蟹」突襲　巨螯緊夾高爾夫球桿！一折就斷

男客瞎扯「法式按摩=性交易」硬上19歲妹！店長見她求救竟冷處理

出遊嫌棄男友拍照技巧　女爆氣指控：你不愛我才拍不出我的美

家有失智長輩怎麼照顧？新的一年「每天傾聽15分鐘」陪他們愈過愈放鬆

住日本大不易！助總高中開始習慣存錢　投資心法單純規律

2年多無人居住…屋主卻收3000元水費催繳單！原因竟是一道門

橫山書法藝術館今年首檔　渡海書家特展、黃羣英紀念展登場

回顧！政要「蹭」賽事出包一次看　國民黨轟蔡英文臉書8成講東奧

快訊／美眾院通過法案：強化對中競爭、正名台灣代表處

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

社會熱門新聞

女墜左營月台　火車下秒經過逃死

初二訂年菜！雲林超過20人上吐下瀉　餐廳業者回應了

車停「死巷中間」就回南部　愛療癒下場曝光

囂張小三被逮　庭上竟約人妻3P

除夕拋家玩4天！台南人妻回家驚見「夫輕生亡」淚崩

內衣女神雪乳V上陣　24歲營收破億

正妹行員棄鐵飯碗　轉戰汽車業務收入曝

國中女遭繼父拉頭撞牆　鄰：每晚都挨餓

牌桌上「狂輸1260萬」求免還　1理由他告贏了

3個月賺67萬　D乳辣女下海接客嘆無奈

台南工人「啤酒混藥酒」騎車被抓！法官傻眼：第8次酒駕

妻：女鬼跟你睡　人夫崩潰求離婚

小隻馬帥騎紅牌重機　只因為喜歡這感覺

全家咖啡買1送1！他買4杯只喝到1杯怒求償：賠我630

更多熱門

相關新聞

淫狼性侵弱女逃18年　終究難逃法網

淫狼性侵弱女逃18年　終究難逃法網

新北男子陳宏仁20多年前利用夜色將1位獨行女子拉進無人工地性侵得逞，因警方當時DNA資料庫沒他的樣本、無從比對，陳男逍遙法外18年，直到2016年陳男被援交妹指控性侵、到案採集唾液送驗才露餡，最高法院依強制性交罪判刑4年定讞。

辣妹學潛水「慘遭教練偷襲下體、扯褲頭」！

辣妹學潛水「慘遭教練偷襲下體、扯褲頭」！

吃好友的藥失身　她罵：我亂吃不代很隨便

吃好友的藥失身　她罵：我亂吃不代很隨便

激戰15歲少女害懷孕！法官489字勸他

激戰15歲少女害懷孕！法官489字勸他

下體貼唇喊「吃雞」　判決出爐女士官傻眼

下體貼唇喊「吃雞」　判決出爐女士官傻眼

關鍵字：

妨害性自主

讀者迴響

熱門新聞

蕭淑慎尪PO「手抱男嬰合照」：是時候公布了！　網狂恭喜

女墜左營月台　火車下秒經過逃死

21歲嫩妹面試慘死　頭皮扯下一屍兩命

網紅流產…暗指「林志玲47歲生子找代孕」被罵爆

最想住台北哪一區？

賴弘國6年結3次婚！初一認證已婚身分

納豆人還沒甦醒！「拔管恢復自主呼吸」

開車了！美女主播「解鎖成就」驚呼：感覺太棒

初二訂年菜！雲林超過20人上吐下瀉　餐廳業者回應了

冷空氣最強時段　西半部下探12度

車停「死巷中間」就回南部　愛療癒下場曝光

小時候照片全被丟光！　鍾明軒過年「鬧翻後母」

囂張小三被逮　庭上竟約人妻3P

吃到飽限90分鐘風潮！燒肉店也淪陷

「離婚率最低」星座TOP3公開！

更多

最夯影音

更多
大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手
霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

羊群排排站～Q彈屁屁手感絕佳　開箱新疆傳統牛羊市集超壯觀！

羊群排排站～Q彈屁屁手感絕佳　開箱新疆傳統牛羊市集超壯觀！

固執瑪爾濟斯堅持入住簡陋紙箱　叼心愛被被睡翻媽笑：家徒四壁

固執瑪爾濟斯堅持入住簡陋紙箱　叼心愛被被睡翻媽笑：家徒四壁

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面