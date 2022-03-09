女半裸驚醒「身上有穢物」看LINE崩潰　2男挨告喊冤：照片妳傳的

▲女子在汽車旅館驚醒發現自己半裸還沾有穢物，懷疑前晚遭2男趁酒醉時性侵。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1名年輕女子去年和林姓、王姓男性友人到汽車旅館喝酒，隔天醒來發現身上有排泄物，打開手機一看，竟然曾傳送自己下體赤裸照給友人，女子崩潰提告性侵，林、王喊冤，他們幫喝到泥醉的女子褪去衣物後，另外開房休息，否認侵犯，因女子體內沒有藥物反應，下體也無男性DNA，台北地檢署9日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

被害女子提告指控，她在2021年8月間，先是和一群朋友約到酒吧聚會，眾人狂歡不過癮，林姓、王姓男子帶她再去台北市中山區汽車旅館開房間續攤，她進房後沒多久就失去記憶，醒來只覺得很臭，原來不知何時半裸的身上，被沾到許多噁心的排泄物。

女子打開自己的手機準備求救，卻驚見LINE對話紀錄中，有1張她傳給2男的照片，照片主角正是赤裸下半身的她，女子高度懷疑自己遭性侵、偷拍、還被抹穢物，但她實在不記得到底發生了什麼事情，決定報警提告。

▲挨告的2名男子喊冤稱女子又吐又拉，他們幫忙整理褪去衣物後另外開房休息。（示意圖／Pixabay）

2男到案坦承的確和女子在房間喝了很多，但女子沒多久就醉得亂七八糟，又吐又拉的，把自己身上和房間弄得一團亂，他們幫女子褪去沾有穢物的衣服後，就另外跟汽車旅館開了1間房，2人結伴去隔壁休息，裸露照片是女子自己拍了傳給他們的。

由於2男當晚確實跑去另間房休息，醫生也表示如果醉到一定程度，除了嘔吐外，的確可能出現大小便失禁的情形，加上女子報案後接受採檢，體內沒有驗出毒物反應，排除遭下藥情節，下體也沒有男性DNA，無證據顯示曾發生性關係，檢察官最後以罪嫌不足等理由，處分不起訴林、王2男。