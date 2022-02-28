讓打工少女懷孕生子！　超市店長詭辯：重訓太累以為是太太

▲新北一名未成年少女到美廉社打工，因而認識店長，卻和店長發生關係，產下一子。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）



記者林冠吟／新北報導

新北一名未滿15歲少女，因打工之故，進而認識已婚美廉社張姓店長，不料張男明知少女未成年，在未違反少女意願之情形下，與少女發生關係，導致少女腹痛產子，讓少女父親怒對店長提告，事後張男卻辯稱是因為重訓太累，有感覺到有人在摸他，以為是太太，誰知道睜眼就見少女渾身赤裸趴在他身上，但不清楚2人是否有發生關係。不過新北地院審理後，不採信張男的辯詞，依對14歲以上未滿16歲女子性交罪，判處張男有期徒刑10月。

張姓男子在新北市加盟經營美廉社，因而認識前來打工的未成年少女，熟料，張男竟在2019年於其所經營的美廉社附近鐵皮屋處，在未違反少女意願的情形下，與少女發生性行為，導致少女在2020年4月因腹痛產下一子，少女父親得知後，更氣得怒對張男提告，以追究相關責任。

應訊時，張男向檢警否認有和少女發生性行為，他指出，當時他重訓完在鐵皮屋的2樓休息，加上他平時有裸睡的習慣，在睡夢中隱約感覺到有人在騷動他全身，他誤以為是他太太愛撫，因而不以為意，繼續休息，誰知道一張開眼就看見少女全身赤裸地趴在他身上。

張男強調，當時的情形2人並未有性器結合，但他有感覺到精液流出在他下腹部的位置，當下也他沒有質問少女為何這麼做，只有請少女起來穿衣，並要她「以後不要再這樣」，而少女什麼都沒說，只把衣服穿完就離開了，至於會對他提告完全就是少女父親指使少女為之。

不過新北地院審理後卻發現，張男在警詢時曾向警方表示，他曾以少女假日來店裡幫忙，就幫她出學費等語，並安排少女前往南投就學，且少女所生下之子基因定序與張男吻合，受孕日期回推也符合2人發生性行為時間。

法官審理後指出，少女與張男2人非親非故，但張男卻願意替少女付學費，顯見雙方關係互動良好。法官表示，張男先是辯稱自己因重訓太累，因而不清楚是否與少女有發生關係，且少女體型與張妻相近，因而才會誤會是老婆等語，但張男僅有運動疲憊休息，並非因酒精或藥物而致頭腦混沌昏睡，處於尚可察覺有人觸碰其身體之程度，而其最後還有射精行為，顯見張男仍保有相當意識，不採信張男的辯詞。

法官指出，審酌張男和少女原為鄰里，卻因少女到其所經營之店家打工，雙方日久生情，而張男也並非單身之人，卻未能克制己身慾念，仍與少女交往，明知其未成年，卻仍與她發生關係，導致少女懷孕生子，影響其身心、人格發展與未來生涯甚鉅，衡量其犯後否認犯行，迄今未與少女達成和解，依妨害性自主罪，判處張男有期徒刑10月。