晨跑男牽陌生妹開房間雙人運動　她隔天告性侵：前一晚被下藥

▲林姓男子晨跑後與路邊跌倒的陌生女子相遇，直接一起去開房間，隔天挨告性侵。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

林姓男子去年某天晨跑後看到年輕女子在便利商店門口踉蹌跌倒，上前攙扶小聊一下，就帶著女子上飯店開房間，沒想到這段天外飛來的艷福，隔天成了一場災難。女子報警提告，稱自己當時剛從客人家坐檯下班，疑遭下藥而神志不清，被林男趁隙性侵，台北地檢署調閱監視器畫面，女子神情並無異狀，2日處分不起訴林男。

女子提告指出，她在事發前一晚，被公司安排到台北市中山區的1位客人家中「坐檯」，席間她只喝酒水，沒有吃藥，但清晨離開時覺得自己意識不清，因此到附近的便利商店休息時，被不認識的林男趁她無力反抗，把她帶去性侵得逞。

林男則解釋，那天晨跑完大約6、7點進入便利商店，就看到女子趴在桌上睡覺，後來女子要離開時不知道怎麼突然跌倒，他上前扶了一把，兩人開始聊天，接著一起去附近飯店開房間，女子自稱在酒店工作，因為那陣子工作不順，心情不好，2人是情投意合的發生關係。

女子報案後到醫院驗傷無特殊異狀，但她拒絕接受尿毒檢測，檢警向法院聲請搜索票，前往女子聲稱前晚工作的黃姓男子住處追查，結果沒發現毒品，僅有黃男坦承自己吸K，再根據監視畫面，女子和林男是牽著手進入飯店，過程看不出女子有何異狀，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴林男。