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狼師5度性侵國一女！「彰化房思琪」14年後提告　他一關鍵獲輕判　　

▲狼師5度性侵國中少女得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲狼師5度性侵國中少女得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者唐詠絮／彰化報導

1名在某國中教數學的周姓老師(43歲)，課餘期間開設私人補習班，對班上一名國一少女(化名小雪)5度性侵得逞，少女事隔14年後提出告訴，彰化地院審結，法官考量周男對犯行坦承不諱，又想跟被害人和解，犯後態度良好，審酌後，依連續對於未滿14歲的女子為性交，處有期徒刑2年。全案可上訴。

這起案件就像房思琪翻版，依據判決書內容指出，周男為彰化縣內國中數學教師，課餘開設私人數學補習班，而小雪(現年29歲)當年是周男在學校任教的學生，也在補習班補習。

周男於2006年2,3,5月間，時間都在傍晚6點多，小雪放學到補習班後後，拉著她到二樓的房間內擁抱親吻，還強迫對方口交，5次性侵得逞。

長大後的小雪，受到老師性侵的陰霾，始終揮之不去，終於提起勇氣，親自向警局提告揭發狼師性侵醜聞，去年彰化地檢偵查終結，周男被依妨害性起訴罪提起公訴。

▲▼ 彰化地院 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲5度性侵國中少女得逞，狼師被彰化地院判刑2年。（圖／記者唐詠絮攝）

周男在警詢時供稱，雖知小雪未滿14歲，但係因長期的相處產生情愫，以致無法妥善疏導或抑制自身情慾，而鑄成犯錯。法官審酌周男身為小雪的老師，年齡有距，輩分有別，且明知小雪當時是未滿14歲的少女，身心智識尚未成熟，對於男女間的性事尚屬懵懂階段，卻與性交，雖未違反小雪意願，仍對其身心發育及人格發展造成不良影響，實屬不該。

法官認為，周男觸犯犯刑法第227條第1項之對於未滿14歲之女子為性交罪。在性交過程中，先後5次對未滿14歲小雪為性交之行為，時間密接，所犯係構成要件相同之罪名，顯是基於概括犯意反覆為之，應依修正前刑法第56條連續犯之規定，論以一罪，並加重其刑。

惟周男犯後始終坦承犯行，願意面對錯誤，並表達想跟小雪和解及進行修復式司法之意，足認犯後態度良好；再衡酌被告之犯罪動機、目的、手段、次數、生活狀況及智識程度等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。

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