正妹YouTuber蘿拉陪父抗癌　曾發單曲感謝老爸栽培

記者邱中岳／台北報導

主持人蘿拉在大學時期擔任模特兒被發掘，後來與知名主持人沈玉琳一起主持節目，近期又轉型成YouTuber，從文化大學畢業後一路在娛樂圈發展，蘿拉相當感謝父親的栽培，曾經發過3首單曲，其中一首就是感謝父親的養育，並且在父親罹癌時返家照料父親。

本名李佳玲的蘿拉，26歲，在大學時期就讀夜校，白天擔任平面模特兒、展場Show girl的工作，事後被發掘後轉投入娛樂圈，與知名主持人沈玉琳一起主持節目，近半年又轉型當YouTuber。

▲蘿拉感謝父親栽培，在父親罹癌時返家陪伴，最後還發行單曲將對父親的感謝寫入歌詞。（圖／記者邱中岳翻攝）

蘿拉表示，從小在父親的栽培之下，一路學習芭蕾舞、鋼琴以及畫畫等才藝，只要是自己想學，父親就毫不反對的一路支持，但在大學時期，父親驗出罹患癌症，讓蘿拉當時相當無助。

蘿拉指出，當時父親驗出腎臟癌，先動手術將一顆腎臟切除，事後又在肺部發現有白點，驗出罹患肺癌，原本在台北工作的蘿拉，決定搬回桃園家中與父親同住。

▲蘿拉從平面模特兒被發掘成為主持人，感謝父親從小一路栽培。（圖／記者邱中岳翻攝）

蘿拉為了多陪伴父親，每天台北、桃園兩地跑，閒暇之餘就在家中陪伴父親，在唱片公司決定替蘿拉發行單曲時，3首單曲其中1首歌《我學會了》，就是在寫自己跟父親的寫照。

她也在新歌發表會時找來父親一起參加，讓父親知道自己可以獨立生活。蘿拉表示，父親退休之後發現罹患癌症，當時父親不敢讓人知道，也相當沒有自信，她每天在父親身旁鼓勵，讓父親勇敢出外運動、強健身體抵抗癌症。

所幸父親的病情沒有繼續惡化，目前透過標靶藥物治療，蘿拉也找來父親一起參加自己的YouTube節目，讓更多人知道與父親的好感情，也期望父親能夠健康陪伴自己。

蘿拉小檔案：

藝名：蘿拉 Lola

星座：處女座

出生日期：1995/09/01

三圍：32E 24 35

身高／體重：170/50

婚姻關係：單身

IG：chocolee0901

YT：蘿拉是我LA

