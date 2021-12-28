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求復合失敗...他跑商旅「拍這張照」　前女友嚇壞報警

▲▼男子想復合前女友，竟跑到商旅拍下木炭照片，前女友立刻通知飯店報警。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子想復合前女友，竟跑到商旅拍下木炭照片，前女友立刻通知飯店報警。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局日前接獲報案，有民眾在商旅內燒炭，甚至還傳照片以及厭世訊息給女友，女友告知警方後立刻前往商旅查看，商旅人員陪同警方前往房間，發現房間反鎖且傳出陣陣炭火味，立刻開門進入，在廁所發現男子精神恍惚，立刻打開門窗透氣，並將男子送醫。

警方調查，51歲的高姓男子在速食店上班，與女友交往但近日因感情因素，2人發生嫌隙分手，高姓男子要求復合不成，竟然跑到大同區天水路一家商旅，拍下木炭照片，企圖想尋求前女友回頭，前女友獲悉後立刻轉知飯店服務人員，房務人員獲悉後報警處理。

大同分局建成派出所警員王文宏、趙佑恩到場之後，與飯店人員抵達高男投宿的房間，發現房門反鎖，且裡面也傳出陣陣的燒焦味，飯店人員同意後警方立刻破門進入，在廁所發現昏迷的高男，警方與飯店人員立刻打開窗戶，並通知救護車將人送醫救治。

高男透過警方聯繫前女友，希望前女友能夠到醫院見一面，但遭到前女友拒絕，不想再與高姓男子有任何瓜葛，最後由高男的父親到場照顧兒子，高男在醫院休養後由父親帶回家照料。

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