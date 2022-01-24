台南「球棒隊」橫行地方太囂張　麻豆警年前掃蕩逮6人

▲台南市麻豆分局破獲由江姓男子為首的暴力犯罪集團，逮獲江嫌等6人到案，起獲球棒、鐵鎚、本票及手機等相關證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警麻豆分局偵辦不法暴力集團為惡地方案，20日至23日間，由台南地檢署檢察官指揮，兵分多路分別前往台南市東區、麻豆區、彰化縣等地區執行拘提，一舉擒獲以江姓男子為首共6人暴力犯罪集團。

警方查扣球棒、鐵鎚、本票及手機等相關證物，並於帶返所製作警詢筆錄後，初步查出涉犯3案，全案依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇取財、詐欺及傷害等罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

經調查，25歲江姓男子所率領由20歲左右成員合組不法組織，於2021年5月起犯下多起暴力犯罪案件，其中二起案件該組織針對被害人施以詐術，誆稱並誣陷其積欠錢財各80多萬及90多萬元，再以恐嚇、威脅及毆打等暴力手段逼迫被害人以借貸、典當名下財物或簽立本票之方式榨取錢財，如被害人不從，江嫌即會糾眾持棍棒對被害人施以各種暴力犯行，並以其家人、女友之人身安全恐嚇與限制陳男人身自由，迫其就範，行徑十分猖狂。

江嫌等人之行為涉嫌妨害自由、詐欺、恐嚇取財、傷害等不法犯行，嚴重影響地區治安。麻豆分局警方於獲報後，迅即成立專案小組，於 1日20日至23日間，會同佳里分局、玉井分局及新化分局等單位區域聯防，實施強勢掃蕩，並陸續逮捕江男與其幫眾共6人到案，一舉破獲暴力組織犯罪，消弭幫派囂張氣焰並淨化地方治安。全案目前正擴大偵辦中。

麻豆分局分局長林中興表示，青少年在同儕效應下，極易遭誘導加入幫派，一時失足，則抱憾終生，為保護青少年及維護社會治安，本分局再次重申掃黑之堅定決心，強化轄區治理，全力杜絕幫派勢力及街頭暴力，以保障民眾安全，並營造安居樂業的生活環境。