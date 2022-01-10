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聯結車撞翻自小客一家4人送醫　1歲娃兒驚險獲救

▲台南市麻豆區9日深夜10時28分許傳出聯結車與自小客車車禍，造成小客車翻覆，車內2名大人2名小孩4人受傷送醫救治。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市麻豆區9日深夜10時許傳出聯結車與自小客車車禍，造成小客車翻覆，車內2名大人2名小孩4人受傷送醫救治。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆區9日深夜10時28分許傳出聯結車與自小客車車禍，造成小客車翻覆，車內2名大人2名小孩4人受傷送醫救治，肇事原因及相關責任正由麻豆分局警方調查中。

▲台南市麻豆區9日深夜10時28分許傳出聯結車與自小客車車禍，造成小客車翻覆，車內2名大人2名小孩4人受傷送醫救治。（圖／民眾提供，下同）▲台南市麻豆區9日深夜10時28分許傳出聯結車與自小客車車禍，造成小客車翻覆，車內2名大人2名小孩4人受傷送醫救治。（圖／民眾提供，下同）▲台南市麻豆區9日深夜10時28分許傳出聯結車與自小客車車禍，造成小客車翻覆，車內2名大人2名小孩4人受傷送醫救治。（圖／民眾提供，下同）

台南市消防局9日深夜10時28分獲報，台南市麻豆區大山國小旁統一超商附近路口發生車禍事故，立即調派麻豆、佳里、學甲等消防分隊趕往搶救，消防人員趕抵搶救4人脫困，分別是30多歲男子（送麻豆奇美醫院），前座女子（意識昏迷，送佳里奇美醫院）與4歲大女兒、1歲大兒子（送麻豆新樓醫院），臉部等有擦挫傷，意識清楚，以上4人是一家4口。

▲台南市麻豆區9日深夜10時28分許傳出聯結車與自小客車車禍，造成小客車翻覆，車內2名大人2名小孩4人受傷送醫救治。（圖／民眾提供，下同）▲台南市麻豆區9日深夜10時28分許傳出聯結車與自小客車車禍，造成小客車翻覆，車內2名大人2名小孩4人受傷送醫救治。（圖／民眾提供，下同）▲台南市麻豆區9日深夜10時28分許傳出聯結車與自小客車車禍，造成小客車翻覆，車內2名大人2名小孩4人受傷送醫救治。（圖／民眾提供，下同）

消防人員初步了解，聯結車由麻豆口工業區駛出由南往北，自小客車由東往西遭聯結車撞上而翻覆，並造成車上2大2小受傷送醫。台南市麻豆分局警方據報立即派員前往勘查測繪蒐證。

警方指出，許姓男子（34歲）駕駛自小客車由南24線東向西行行駛時，與由南49線南向北行駛駕駛聯結車之24歲賴姓男子在路口發生碰撞。造成許男及車上3名乘客（1名大人、2名幼童）身上多出擦挫傷，雙方均未酒駕，肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

▲台南市麻豆區9日深夜10時28分許傳出聯結車與自小客車車禍，造成小客車翻覆，車內2名大人2名小孩4人受傷送醫救治。（圖／民眾提供，下同）

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