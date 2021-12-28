麻豆警所長全面出擊　宣導餐飲業者落實酒後代駕服務

▲台南市警麻豆分局特出動各分駐、派出所所長至各轄內釣蝦場、小吃部、KTV、薑母鴨、快炒店等有賣酒餐飲業店家宣導防酒駕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近日各縣市酒後駕車事故頻傳，影響民眾生命財產安全甚鉅，台南市警局自12月24日起，執行為期10日「取締酒後駕車大執法」，本週又逢元旦連續假期，許多民眾慶祝跨年活動，大多會飲酒狂歡，麻豆分局特出動各分駐、派出所所長至各轄內釣蝦場、小吃部、KTV、薑母鴨、快炒店等有賣酒餐飲業店家宣導防酒駕。

各所長請店家加強宣導民眾酒後勿開車，並且請店家協助民眾找尋代駕，降低餐後酒駕案件的發生。也提醒大家冬令進補時，無論是吃麻油雞、薑母鴨或藥膳排骨，都可能因為體內酒精殘留超標引發酒駕疑慮，建議餐後盡量搭乘指定代駕或使用公共運輸。

麻豆分局指出，隨著天氣逐漸變冷，民眾於各餐飲店聚餐及友人聚會，難免小酌、飲酒，幾杯黃湯下肚後，增加酒後駕車機率的發生，麻豆警分局1月份迄今取締酒後駕車224件，相較於2020年取締酒後駕車195件，取締增加29件，執法量能增強。

麻豆分局長許敏能表示，歲末年終的尾牙聚餐旺季已揭開序幕，為了避免酒駕案件攀升，麻豆分局各所長至轄內釣蝦場、小吃部、KTV、薑母鴨、快炒店等有販賣酒類的餐廳業者加強宣導酒後代駕、指定駕駛服務，希望各業者在生意興隆之餘，能協助推廣、宣導。

麻豆分局也將於易肇事路段加強編排取締酒後駕車路檢勤務，屆時請民眾配合警方盤查路檢，在此呼籲酒駕肇事造成嚴重的傷亡，民眾切勿以身試法，麻豆警方將全力維護用路人的生命財產安全。