造塚封屍案／狠心嫂虐殺小姑！房裡「水泥封屍」　點精油蓋屍臭

▲水泥封屍案兇手張芳馨。（圖／記者吳銘峯攝）

記者林昱萱／整理報導

新北市2018年3月間發生一起駭人聽聞「造塚封屍」案，女子張芳馨因為跟葉姓小姑處不來，竟然就用啞鈴狠砸對方頭部，並將瀕死的小姑拖進浴室，將人活活壓進澡盆溺死。更加惡劣的是，張女殺人後，還直接用水泥在房內封屍。當時，此案一曝光，就立即在社會上引起軒然大波。

回顧整起案情，當時由於葉女無緣無故失蹤4天，讓她的老闆感到相當疑惑而報警。警方隨後在葉女的房間內發現詭異的水泥塚，而經深入追查後發現，竟是大嫂張芳馨下得毒手。檢警調查後發現，姑嫂兩人關係本來就不好，而案發前2人又再度爆發口角，張女推葉姓小姑去撞除濕機，造成對方手臂瘀青，而葉女不滿遭如此對待，因此於2天後打電話到張女娘家抱怨，沒想到卻因此引燃導火索，讓張女爆發出濃烈殺機。

▲警方持鐵鎚開挖封屍現場，葉女被埋在水泥人形墓塚當中讓人毛骨悚然。（圖／翻攝自仁泰生命事業臉書）

據悉，張女先是用啞鈴重打葉女頭顱，不顧對方不斷掙扎、命在旦夕，竟直接將人拖進浴室中，把其頭部壓到裝滿水的澡盆裡，活活將人溺死，而之後又擔心葉女的屍臭會引人懷疑，不僅點精油企圖掩蓋屍臭因此，又分多次外出購買大量的乾拌水泥砂。

張女買完乾拌水泥砂後，於葉女的房間內「造塚封屍」，將葉女的遺體封存在房內。此外，全案曝光後，張女的態度始終非常冷靜，並沒有悲傷與難過，看上去似乎對殺了小姑一事完全不在乎。更誇張的是，當時張女於庭上承諾會賠償400萬元，卻始終分文未給，因此被法院判處無期徒刑，而案經上訴到最高法院後，最高院維持原判，仍判其無期圖 型。

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