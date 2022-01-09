身價2億夫「輸給月薪4萬小王」！人妻化身女騎士嬌喊：小鐵還很硬

▲花花與小王發生婚外情。（圖／示意圖，無關本案／翻攝pixabay）

記者林昱萱／台北報導

桃園一名人夫發現妻子「花花」（化名）在交友軟體上，與一名小王發生婚外情，兩人不僅以「公」、「婆」互稱，聊天內容更是相當鹹濕，如「小鐵還很硬」、「我愛妳騎我」等。該名人夫不滿被綠，氣得向法院提告求償。對此，法官審理後，一、二審都判花花、小王應賠償人夫30萬元。

據悉，該名人夫身價高達2億餘元，但妻子卻與月薪僅4萬、總財產20萬元的小王出軌，而判決指出，人夫主張，妻子透過交友軟體認識小王，兩人在通訊軟體中有諸多曖昧對話，並以「公」、「婆」互稱，2019年6月間妻子向他佯稱要到高雄訪友一周，實際上卻是前往小王位於台南的住所同居至少3天，期間2人甚至大剌剌的在路上十指交扣。

花花辯稱，是因為老公常常對自己口出穢言，自己因此身心受創，又遭到老公施暴，才會前往小王的住所避難，但她強調自己沒有跟小王同房，就算兩人有牽手，那也只是單純基於友情而為的扶持，否認自己有出軌的行徑。

對此，小王辯稱，自己根本不知道人妻已婚，外加上對方有暈眩症、走路不穩，自己才會牽對方的手一起走。不過，法官勘驗各項對話後發現，兩人訊息中含有大量鹹濕對話，包含「每次愛愛時，就很愛你」、「妳不喜歡，那我就不要，妳在上面」、「妳的水好多，都會啪啪啪」等。

法院透過內容後認定，小王分明知道花花另有伴侶，因此不採信2人說詞，因此判2人應連帶賠償人夫30萬元，而全案上訴至高等法院後，高等法院維持原判，全案確定。