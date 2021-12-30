高中生召妓「壞到一半」看到蟑螂爬！沒爽到要求退款　反遭4人痛扁

▲阿宏因為不滿房間有蟑螂，因此要求退款，卻反遭痛扁。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

桃園一名高中生「阿宏」（化名）透過LINE召妓，找小姐進行性交易，但兩人發生關係到一半時，阿宏突然看到有蟑螂在爬，頓時失去所有慾望，後續也沒有射精，而他因為對服務不滿意，因此要求對方退款，否則就要報警抓淫窟，但到達雙方約定拿錢的地點時，阿宏卻遭到對方痛毆。對此，桃園地院審理後，分別判黃姓、潘姓主嫌5月、3月徒刑，均得易科罰金。

判決指出，高中生阿宏日前在網路上看到性交易訊息，與對方約定以1節40分鐘、2千元的價格進行性交易，但等到性交易完畢後，阿宏則向業者表明該處蟑螂太多，不滿意性交易服務為由，要求對方退款，否則就要報警讓警方查緝淫窟，而黃、潘2人得知後心生不滿，因此夥同另外2名同夥，共同基於傷害、剝奪他人行動自由之犯意聯絡，佯裝應允退款，與阿宏相約在某銀行前面見面，而當阿宏抵達現場時，卻被對方勒令上車。

阿宏見情況不對立即逃跑，沒想到卻遭到4人追趕，並於附近ATM機房內遭到4人拳打腳踢，之後又被4人以拉手、抓頭、抓生殖器、拉背包等方式強押上車，而阿宏為求脫身，因此將背包下交給4人，並趁隙逃脫到附近超商，向超商店員求救，而阿宏本身也因此受到有右側顳部頭皮、右胸部挫傷、右前臂、左手挫擦傷之傷勢。

警方循線將潘、黃2人逮捕到案，兩人於警詢、偵查時均坦承犯行，而至於被控強盜部分，2人則堅決否認犯案並辯稱，是因為阿宏想要白嫖，才會想要教訓對方，而之後也因為沒找到阿宏的人，所以隨手將手機、背包丟棄，並沒有拿走金錢。對此，法官審理後認為，2人出手毆打阿宏並造成其受傷的行徑已經觸法，考量他們已經與對方和解，依成年人故意對少年共同犯傷害罪，判處黃男五月徒刑；依共同犯傷害罪，判潘男3月徒刑。