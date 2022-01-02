遭美髮師襲胸！正妹「視訊求救網友」信他不敢再犯　視訊一關慘了

▲阿宏對花花伸出狼爪，被依法判刑。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／基隆報導

一名男子「阿宏」（化名）日前在某社團發起一日遊活動，但當天因為有人臨時無法到場，因此僅剩他跟另名女網友「花花」（化名）。怎料，阿宏卻利用對方對其的信任，先是襲胸花花、接著還對其強行性侵得逞。對此，基隆地院審理後，依法判其2年徒刑。

判決指出，阿宏、花花是某社團認識的網友，而其日前在該社團發起基隆一日遊的活動，但原先有報名參加活動的其他網友，因為臨時有事無法參加，因此等到了當天就僅有阿宏、花花2人，2人到侯硐遊玩時，阿宏又突然說要去探望住在侯硐的祖母，而等到兩人到達該處，阿宏又以手機沒電為由，把花花帶到2樓房間，並不顧對方抗拒，在房間內隔著衣服趁機撫摸對方胸部。

花花嚇得趕忙開啟視訊，隔著螢幕向其他成員求救，而阿宏見狀後假意停止動作，並承諾要帶她回家，但等到花花關掉視訊後，阿宏竟基於強制性交之犯意，用身體壓住對方，強行脫掉其衣物，儘管過程中花花不斷抗拒，並以雙手推阻並反覆表示，「不要，我要回家」等語，但阿宏仍不顧其意願，對其強行性侵得逞。

對此，法官認為，阿宏為了滿足一己私慾，罔顧花花身心健康、心靈感受，壓制對方性自主決定意願，而對其為強制猥褻、強制性交得逞，此舉已經嚴重妨害對方身心、人格健全之發展，所為甚不足取，惟慮其坦承犯行並深表悔悟，積極尋求對方諒解，並當庭向對方道歉，並已經達成調解並賠償完畢，犯後態度尚佳，考量其智識程度、從事美髮工作，兼衡其犯罪動機、目的、手段等一切情狀後，依犯強制性交罪，判處他2年徒刑。