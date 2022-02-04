職業賭場隱身民宅車庫　善警一舉查獲主持人與賭客25人

▲善化分局偵查隊與蘇厝派出所，聯手破獲職業大賭場，緝獲莊姓負責人及賭客共25人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

莊姓男子將職業賭場設於台南市安定區蘇厝民宅旁的鐵皮車庫內，邀集賭客共25人一起聚賭，以為神不知鬼不覺，未料遭熱心民眾舉報，台南市警善化分局偵查隊、蘇厝所出動員警，循線一舉破獲，並避免防疫破口。

善化分局偵查隊與蘇厝派出所接獲情資，於2月3日午間在安定區蘇厝地區有民眾聚賭，即由善化分局長指派專案小組前往查緝，當場於該處查獲撲克牌職業賭場莊姓負責人1名、王姓屋主提供場地，賭客23名，並查扣骰子2盒、撲克牌1付、抽頭金500元、賭資1000元等證物，全案偵詢後莊姓主持人與王姓屋主以賭博罪嫌移請台南地檢署偵辦，另23名賭客均依違反社會秩序維護法裁處。

適逢春節時期，但仍為第二級疫情警戒期，職業賭場蠢蠢欲動，都欲尋覓最隱密「適當」處所，善化警於大年初三，一舉查獲該群聚賭博之不法行為，強力遏止聚賭行為，昭示警方不容挑戰之公權力。

善化警分局長劉怡宗表示，治安無假期，善化分局絕對會持續嚴查群聚之賭博行為，請市民切勿以身試法。流動職業大賭場是否有黑道幫派介入，善化分局將深入追查幕後主持金主，嚴防黑幫勢力利用職業賭場牟取暴利，貫徹「打擊幕後首惡」、「斬斷不法金流」之任務目標。

善化分局長劉怡宗同時呼籲，民眾若發現周遭有可疑群聚現象，請立即撥打110報案專線或與轄區派出所聯繫，善化分局會立即派員查處。